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Здоровье

Минздрав угрожает арестами антипрививочникам из Итамара из-за вспышки кори

время публикации: 06:56 | последнее обновление: 08:21 блог версия для печати фото
Минздрав угрожает арестами антипрививочникам из Итамара из-за вспышки кори
Итамар
Минздрав угрожает арестами антипрививочникам из Итамара из-за вспышки кори

Главный врач округа Петах-Тиквы доктор Эран Копель объявил о намерении прибегнуть к параграфу 19 директивы об общественном здравоохранении в случае, если жители поселения Итамар не подчинятся требованию сделать прививки от кори детям младше 18 лет.

Параграф 19, до сих пор всего дважды использовавшийся в истории Израиля, позволяет министерству здравоохранения объявить о чрезвычайной эпидемиологической ситуации и наложить штраф или арест на каждого, кто отказывается подчиниться требованию сделать прививку.

Согласно письму доктора Копеля главе регионального совета Шомрон Йоси Дагану, из 5 случаев кори, зарегистрированных в последние дни, 4 пришлись на поселок Итамар, многие жители которого являются "абсолютными антипрививочниками уже в нескольких поколениях".

В то время, как в других населенных пунктах региона, где антипрививочники составляют меньшинство, вспышку кори удалось погасить, в Итамаре они представляют угрозу и привитому населению, особенно лицам с ослабленным иммунитетом.

Согласно данным министерства здравоохранения, с начала текущего года в Израиле зарегистрированы 54 случая заболевания корью.

Отметим, что впервые 19-й параграф директивы об общественном здравоохранении от 1940 года был применен в мае 1948 года, практически сразу после провозглашения независимости Израиля, когда в стране появилась угроза вспышки брюшного тифа.



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