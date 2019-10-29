Минфин США рассматривает возможность открытия в Израиле филиала FDA

Находящийся с рабочим визитом в Израиле министр финансов США Стивен Мнучин провел во вторник, 29 октября, рабочую встречу с представителями израильских медицинских структур и биомедицинских компаний.

В рамках встречи, организованной при посредничестве израильского предпринимателя Мариуса Нехта, основателя компании Check Point и инвестиционного фонда AMOON (инвестиции в цифровые медицинские технологии), обсуждался вопрос открытия в Израиле филиала американского Федерального агентства по надзору за медицинскими препаратами и продуктами питания (FDA), сообщает "Калькалист".

Также на встрече, проходившей в доме посла США в Израиле Дэвида Фридмана, присутствовали представители руководства больничной кассы "Клалит" и медицинского центра "Шиба".

Наличие в стране филиала FDA должно существенно облегчить израильским стартап-компаниям процесс получения разрешений FDA на реализацию своих разработок в США, что открывает им и большинство остальных мировых рынков.

На текущий момент филиалы FDA имеются в Китае, Индии, Коста-Рике, Чили, Бельгии и Великобритании.