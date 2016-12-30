30 декабря 2016 г.
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Здоровье

Ученые: микробы в кишечнике человека могут влиять на его настроение

время публикации: 09:50 | последнее обновление: 09:50 блог версия для печати фото
Ученые: микробы в кишечнике человека могут влиять на его настроение

Британские и испанские ученые обнаружили, что микробы микрофлоры кишечника управляют концентрацией серотонина (гормона "хорошего настроения") и таким образом могут влиять на состояние человека, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One и цитируемой агентством РИА Новости.

"Наши опыты указывают на то, как сильно микробиом человека, сложный, как Вселенная, и почти полностью забытый орган, влияет на нашу жизнь. Мы обнаружили, что рецепторы TLR2 в клетках кишечника не только являются датчиком присутствия микробов в нашем кишечнике, но и управляют транспортировкой серотонина. Многое остается неизвестным, но мы сделали первый шаг к раскрытию связи между кишечником и мозгом", – заявил Хосе Мезонеро из университета Сарагосы (Испания).

Серотонин является одной из самых важных сигнальных молекул и гормонов в мозге человека. Он управляет сном и эмоциональными реакциями, отвечает за реакцию на боль, управляет работой сосудов и многих других "низкоуровневых" систем тела, в том числе и пищеварения. Аналоги этого триптамина – ДМТ, мескалин или псилоцибин – являются сильнейшими психотропными наркотиками, длительный прием которых часто ведет к дисбалансу серотонина в организме.

Мезонеро и его коллеги обнаружили, что концентрация серотонина в человеческом теле может меняться в результате активности бактерий в кишечнике, изучая работу рецептора TLR2 – важнейшей части врожденной иммунной системы, которая оповещает организм о присутствии полезных бактерий и защищает организм от патогенных микробов.

Наблюдая за работой этих рецепторов в культурах клеток кишечника в пробирке, ученые заметили нечто необычное – появление микробов в их окрестностях и включение TLR2 приводило, помимо всего прочего, к выделению большого количества белковых сигнальных молекул, которые обычно встречаются в мозге, а не в желудочно-кишечном тракте.

Эти молекулы, как выяснили ученые, заставляют клетки так называемого "ядра шва" в продолговатом мозге выделять большое количество молекул серотонина. Таким образом, появление большого количества определенных микробов в кишечнике может заставить мозг увеличивать или уменьшать концентрацию серотонина в организме, что будет влиять на настроение человека.

Серотонин, как отмечают ученые, замешан в развитии целого ряда психических и нейродегенеративных заболеваний, таких как депрессия, внезапная младенческая смертность или болезнь Хантингтона. Возможно, что многие из этих недугов могут быть спровоцированы или, наоборот, подавлены микрофлорой. Ученые планируют проверить это уже в ближайшее время, экспериментируя на мышах и крысах.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.
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