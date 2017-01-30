Уходом за пожилыми людьми займутся роботы

Международная группа ученых разрабатывает модель многофункциональных роботов, которые будут обеспечивать уход за пожилыми людьми в домах престарелых, сообщает BBC.

Проект, который в результате должен снять нагрузку с персонала учреждений для пожилых пациентов, получил от правительств Евросоюза и Японии финансирование в размере двух миллионов фунтов.

Роботы будут не только помогать пожилым людям выполнять такие ежедневные задачи как прием лекарств или пищи, но и обеспечивать своим подопечным общение.

Разработка "культурно чуткого" робота, как называют его ученые, должна занять около трех лет.