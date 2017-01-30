30 января 2017 г.
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Здоровье

Уходом за пожилыми людьми займутся роботы

время публикации: 14:51 | последнее обновление: 14:51 блог версия для печати

Международная группа ученых разрабатывает модель многофункциональных роботов, которые будут обеспечивать уход за пожилыми людьми в домах престарелых, сообщает BBC.

Проект, который в результате должен снять нагрузку с персонала учреждений для пожилых пациентов, получил от правительств Евросоюза и Японии финансирование в размере двух миллионов фунтов.

Роботы будут не только помогать пожилым людям выполнять такие ежедневные задачи как прием лекарств или пищи, но и обеспечивать своим подопечным общение.

Разработка "культурно чуткого" робота, как называют его ученые, должна занять около трех лет.

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Понедельник, 30 января 2017 г.
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