Минздрав опубликовал первый рейтинг приемных покоев израильских больниц

В рамках стартовавшей в 2015 году национальной программы по улучшению отделений экстренной медицины министерство здравоохранения опубликовало в понедельник, 29 января, первый рейтинг приемных покоев израильских больниц.

Самый высокий балл получил приемный покой больницы "Пория" в Тверии, а самый низкий – приемный покой Итальянской больницы Святого семейства в Нацерете.

Среди крупных больниц, принимающих более 100 тысяч пациентов в год, лучшая оценка у больницы "Сорока" в Беэр-Шеве. На втором месте – медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере, на третьем – больница "Меир" в Кфар-Сабе. Далее следуют тель-авивская больница "Ихилов" и больница "Асаф а-Рофе" в Црифине.

Среди средних больниц (от 50 до 100 тысяч пациентов в год) лидирует "Пория", за которой следуют больницы "Зив" (Цфат), "Гилель Яфе" (Хадера), медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии, "Каплан" (Реховот), "Кармель" (Хайфа), "Вольфсон" (Холон), "Бейлинсон" (Петах-Тиква), "Адаса Ар а-Цофим" (Иерусалим), "А-Эмек" (Афула), "Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим), "Ланиадо" (Нетания), РАМБАМ (Хайфа), Барзилай (Ашкелон). Замыкает список больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

Среди малых больниц (до 50 тысяч пациентов в год) лучшую оценку получила больница "А-Шарон" (Петах-Тиква), за которой следуют больницы "Бней Цион" (Хайфа), "Йосефталь" (Эйлат), "Мааяней Йешуа" (Бней-Брак), Шотландская больница (Нацерет) и Итальянская больница Святого семейства (Нацерет).

Общественная больница "Асута" в Ашдоде в рейтинг не включена, поскольку открылась только в конце 2017 года. Частные больницы сети "Асута" не имеют приемных покоев.





