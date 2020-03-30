Новые данные минздрава Израиля по коронавирусу: 16 умерших, 4347 заболевших

Утром в понедельник, 30 марта, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 4347 заболевших COVID-19 (482 новых за сутки). 16 заболевших умерли. Еще один израильтянин, заразившийся коронавирусом, скончался в Италии. Возраст умерших: 58-94.

80 в тяжелом состоянии (63 из них подключены к аппаратам ИВЛ), 81 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

134 выздоровели после коронавируса. 543 заболевших в больницах, по 962 принимается решение о целесообразности госпитализации, 2107 болеют в домашних условиях, 543 – в специально оборудованных помещениях гостиниц.

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Сведения об умерших

1. Арье Эвен, 88 лет, Иерусалим. Коронавирусное заболевание осложнялось рядом хронических болезней.

2. Малька Кева, 67 лет, Холон. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

3. Моше Оренштейн, 87 лет, Иерусалим. Страдал рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом.

4. Моше Гилель 76 лет, Иегуд. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

5. Мужчина, 87 лет, Бней Брак, страдавший тяжелым сердечным заболеванием.

6. Женщина, 91 год, Холон.

7. Мужчина, 83 года, Бней Брак.

8. Пожилой мужчина (точный возраст не был опубликован). Иерусалим.

9. Авраам Аруш, 93 года, Беэр-Шева.

10. Женщина, 76 лет, Петах-Тиква.

11. Мужчина, 73 года, Хайфа. Страдал рядом хронических заболеваний.

12. Мужчина, 80 лет, Холон.

13. Мордехай Бен Михаэль, 92 года, Иерусалим.

14. Женщина, 94 года, Бней-Брак.

15. Роза Шарман Арбель, 84 года, Иерусалим.

16. Мужчина, 58 лет, Холон. Страдал от другой тяжелой болезни.

В Италии умер 82-летний израильтянин.

Сведения об умерших уточняются.

Карантин в Израиле

С 29 марта к силам полиции, контролирующим соблюдение карантина, прикреплены около 650 военнослужащих ЦАХАЛа. Военнослужащие будут оказывать поддержку полиции на блокпостах на въездах в города, а также помогать контролировать соблюдение карантина в общественном пространстве, однако у военных не будет полномочий выполнять обязанности полиции и выписывать штрафы.

В том случае, если глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу примет решение о введении более герметичного карантина, ЦАХАЛ выделит в помощь полиции еще 3600 военнослужащих.

Вечером 29 марта состоится заседание правительства, на котором будет обсуждаться возможное ужесточение карантина с понедельника и до конца праздника Песах.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил министерство финансов подготовить сценарий, при котором число людей, выходящих на работу, будет сокращено с 30% (как в настоящее время) до 15% или даже до десяти процентов. Предполагается, что в итоге будет достигнута договоренность о 20%.

Нетаниягу также распорядился усилить контроль над соблюдением карантина в торговых точках.

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, в свою очередь, предлагает ограничить для граждан расстояние от дома до торговых точек двумя километрами – чтобы жители одного города не могли ездить за покупками в другой.

Против герметичного карантина выступают министр внутренних дел Арье Дери и министр обороны Нафтали Беннет.

Коронавирус в Палестинской автономии

Рано утром в понедельник, 30 марта, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что число жителей ПА, заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 возросло до 109, одна заболевшая умерла, передает агентство Maan. Около 11:00 минздрав ПА сообщил о 115 заразившихся.

Ночью был выявлен еще один заразившийся житель в деревне к северу от Иерусалима, родственники которого работали в Израиле.

Минздрав Газы новых сведений о заразившихся коронавирусом не публикует. Ранее сообщалось о девяти заболевших, потом подтвердили семь случаев. Руководство ХАМАС сообщало, что в сектор доставлены 25 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Каково распространение этой болезни в ПА на самом деле, сказать сложно, так как в сутки проводятся не более нескольких сотен тестов на коронавирус.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

В связи с эпидемией отменены массовые акции протеста, приуроченные ко "Дню земли", отмечаемому 30 марта.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 30 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 34082 человек (3173 за одни последние сутки), около 724 тысяч заболели, примерно 538 тысяч инфицированы в настоящее время, около 152 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (более 10800 умерших, за сутки умерли примерно 800 человек). Далее следуют Испания (около 6800 умерших, более 800 за сутки), материковая часть территории КНР (3300 умерших), Иран (2640 умерших), Франция (более 2600) и США (около 2500). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, Бангладеш, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Брунее, Буркина-Фасо, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кубе, Курасао, Ливане, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мали, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нигере, Нигерии, Нидерландах, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Эстонии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: более 142 тысяч.







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