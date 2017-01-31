Ученые обеспокоены приспосабливаемостью малярии к лекарствам

В Великобритании впервые не смогли вылечить четырех вернувшихся из Африки пациентов от малярии с помощью обычной методики, сообщает BBC.

Это может означать, что малярийные паразиты выработали устойчивость к препаратам, которые являются наиболее распространенными для лечения малярии.

Малярия является одной из основных причин смерти детей в Африке. Согласно статистике, каждые две минуты в мире от малярии умирает ребенок.

Напомним, несколько лет назад были опубликованы исследования, согласно которым, устойчивые к антибиотикам инфекции – такие, как кишечная палочка, малярия и туберкулез, - к 2050-му году будут убивать еще 10 миллионов человек в год – больше, чем сейчас умирают от раковых заболеваний.