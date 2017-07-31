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Здоровье

Летний бейби-бум в Израиле: количество новорожденных выросло на 20%

время публикации: 13:04 | последнее обновление: 13:04 блог версия для печати фото
Летний бейби-бум в Израиле: количество новорожденных выросло на 20%

Этим летом в Израиле отмечается небывалый всплеск рождаемости. Родильные отделения в больницах страны переполнены. В некоторых медучреждениях рожениц размещают в коридорах и столовых, а роды принимают в приемных покоях, пишет в воскресенье, 31 июля, сайт Ynet.

В больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве количество рожениц увеличилось на 10% по сравнению с прошлым летом. В больнице "Гилель Яффе" заполненность родильных отделений выросла на 20%. Об увеличении количество рожениц сообщают также больницы "А-Эмек" в Афуле, "Сорока" в Беэр-Шеве, "Рамбам" в Хайфе, "Меир" в Кфар-Сабе, "Ланиадо" в Нетании, "Барзилай в Ашкелоне" и Медицинский центр Галилее в Наарие.

По словам заведующего родильным отделением в больнице "Гилель Яффо", д-ра Хаима Давида, летом всегда возрастает количество родов, однако, в этом году наблюдается особо высокий рост. "Вероятно, люди планируют роды на лето из-за отпусков или из соображений, что летом меньше болезней", - говорит он.

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