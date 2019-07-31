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Здоровье

Хайфская компания и минобороны США провели испытания "вакцины от радиации"

время публикации: 16:36 | последнее обновление: 17:07 блог версия для печати фото
Хайфская компания и минобороны США провели испытания "вакцины от радиации"
Научно-промышленный центр, Хайфа
Хайфская компания и минобороны США провели испытания "вакцины от радиации"

Pluristem Therapeutics Inc, ведущая компания в области регенеративной медицины, провела совместно с министерством обороны США серию испытаний новой "вакцины от радиации". В среду, 31 июля, израильская компания, базирующаяся в Хайфе, сообщила, что вакцина способна повысить уровень выживаемости животных, подвергшихся воздействию смертельных доз радиации, на 46-76%.

Вакцина, созданная из клеток плаценты и получившая название PLX-R18, вводилась животным за 24 часа до облучения и через 72 часа - после. Она, как сообщают исследователи, не только повысила уровень выживаемости, но также привела к значительному улучшению таких показателей крови как содержание тромбоцитов, нейтрофилов, лейкоцитов и лимфоцитов. Кроме того, наблюдалось значительное увеличение клеток костного мозга, а также улучшение их регенеративных способностей.

Вакцина, разрабатываемая израильской компанией, предназначена для лечения острой лучевой болезни и так называемого острого радиационного синдрома (ARS). Лучевая болезнь негативно сказывается на возможности костного мозга редуцировать кровяные клетки, включая тромбоциты, что может вызвать опасные для жизни кровотечения, инфекции, а также привести к повреждению других жизненно важных органов.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) препарат получил статус орфанного препарата (orphan drug), разработанного для лечения редких заболеваний. Разрешение, полученное от FDA, позволяет использовать PLX-R18 для лечения людей, подвергшихся воздействию высоких уровней радиации во время аварий на ядерных объектах, а также в случае применения ядерного оружия или техногенных аварий.



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