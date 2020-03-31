Новые данные минздрава Израиля по коронавирусу: 17 умерших, более 4800 заболевших

Утром во вторник, 31 марта, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 4831 заболевших COVID-19 (484 новых за сутки). 17 заболевших умерли. Еще один израильтянин, заразившийся коронавирусом, скончался в Италии. Возраст умерших: 49-94.

83 в тяжелом состоянии (69 из них подключены к аппаратам ИВЛ), 95 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

163 выздоровели после коронавируса. 573 заболевших в больницах, по 879 принимается решение о целесообразности госпитализации, 2580 болеют в домашних условиях, 619 – в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Поступило сообщение, что в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере умерла 50-летняя женщина, у которой была диагностирована коронавирусная болезнь COVID-19. Она была госпитализирована десять дней назад. У этой пациентки были другие тяжелые заболевания.

В больнице "Асаф а-Рофе" умерла 49-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом. У нее также были другие тяжелые заболевания.

Речь идет о самых молодых жертвах COVID-19 в Израиле.

Также стало известно, что у 58-летнего мужчины, умершего 30 марта в больнице "Асаф а-Рофе", не подтвержден диагноз COVID-19. Причиной смерти стала другая болезнь.

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Сведения об умерших

1. Арье Эвен, 88 лет, Иерусалим. Коронавирусное заболевание осложнялось рядом хронических болезней.

2. Малька Кева, 67 лет, Холон. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

3. Моше Оренштейн, 87 лет, Иерусалим. Страдал рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом.

4. Моше Гилель 76 лет, Иегуд. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

5. Мужчина, 87 лет, Бней Брак, страдавший тяжелым сердечным заболеванием.

6. Женщина, 91 год, Холон.

7. Мужчина, 83 года, Бней Брак.

8. Пожилой мужчина (точный возраст не был опубликован). Иерусалим.

9. Авраам Аруш, 93 года, Беэр-Шева.

10. Женщина, 76 лет, Петах-Тиква.

11. Мужчина, 73 года, Хайфа. Страдал рядом хронических заболеваний.

12. Мужчина, 80 лет, Холон.

13. Мордехай Бен Михаэль, 92 года, Иерусалим.

14. Женщина, 94 года, Бней-Брак.

15. Роза Шарман Арбель, 84 года, Иерусалим.

16. Женщина, 50 лет. Умерла в больнице "Шиба".

17. Женщина, 49 лет. Умерла в больнице "Асаф а-Рофе".

В Италии умер 82-летний израильтянин.

Сведения об умерших уточняются.

Коронавирус в Палестинской автономии

В ночь на вторник, 31 марта, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что число жителей ПА, заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 возросло до 117, передает агентство Maan.

Сообщается о двух новых случаях: в Рамалле коронавирус выявлен у мужчины, работавшего в Израиле, в Газе – у мужчины, недавно вернувшегося из Египта через КПП "Рафах".

Каково распространение этой болезни в ПА на самом деле, сказать сложно, хотя в течение последних дней власти ПА увеличили число проводимых тестов на коронавирус. Так, например, после выявления заражения одного человека в Хевроне были взяты анализы у 150 человек, которые могли в ним контактировать: COVID-19 ни у кого из них выявлен не был.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 31 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 37857 человек (3775 за одни последние сутки), около 787 тысяч заболели, примерно 583 тысяч инфицированы в настоящее время, около 166 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (около 11600 умерших, за сутки умерли примерно 800 человек). Далее следуют Испания (более 7700 умерших, более 900 за сутки), материковая часть территории КНР (3300 умерших), США (почти 3200, за сутки около 700), Франция (более 3000), Иран (почти 2800 умерших). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, Бангладеш, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Брунее, Буркина-Фасо, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Курасао, Ливане, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мали, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нигере, Нигерии, Нидерландах, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Эстонии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: более 164 тысяч.

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