В больнице "Шиба" умерла 50-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом
Утром во вторник, 31 марта, поступило сообщение, что в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере умерла 50-летняя женщина, у которой была диагностирована коронавирусная болезнь COVID-19. Она была госпитализирована десять дней назад. У этой пациентки были другие тяжелые заболевания.
Также стало известно, что у 58-летнего мужчины, умершего 30 марта в больнице "Асаф а-Рофе", не подтвержден диагноз COVID-19. Причиной смерти стала другая болезнь.
// NEWSru.co.il // Здоровье // 31 марта 2020
Минздрав ПА: не менее 117 жителей автономии заразились коронавирусом
Минздрав ПА: не менее 117 жителей автономии заразились коронавирусом
// NEWSru.co.il // Здоровье // 31 марта 2020
Жертвами коронавирусной болезни в мире стали около 38000 человек
Жертвами коронавирусной болезни в мире стали около 38000 человек