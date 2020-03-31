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NEWSru.co.il :: Здоровье31 марта 2020 г., 07:53

В больнице "Шиба" умерла 50-летняя женщина, заразившаяся коронавирусом

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В больнице "Шиба" от коронавируса умерла 50-летняя женщина

Утром во вторник, 31 марта, поступило сообщение, что в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере умерла 50-летняя женщина, у которой была диагностирована коронавирусная болезнь COVID-19. Она была госпитализирована десять дней назад. У этой пациентки были другие тяжелые заболевания.

Также стало известно, что у 58-летнего мужчины, умершего 30 марта в больнице "Асаф а-Рофе", не подтвержден диагноз COVID-19. Причиной смерти стала другая болезнь.

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