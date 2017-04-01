Теракт в Старом городе Иерусалима, есть раненые

В субботу, 1 апреля, около 15:20, пресс-служба полиции сообщила, что в Старом городе Иерусалима, на улице А-Гай, совершен теракт с применением холодного оружия.

Араб, житель Палестинской автономии, вооруженный ножом, некоторое время шел следом за двумя молодыми людьми, затем нанес им удары ножом и бросился бежать. Его преследовали бойцы пограничной службы (МАГАВ). Пытаясь скрыться, террорист вбежал во двор одного из жилых домов. При задержании он ранил одного из полицейских.

После этого террорист был нейтрализован. Трое раненых находятся в состоянии от легкого до средней тяжести.

На месте происшествия находятся парамедики службы "Маген Давид Адом" и сотрудники полиции.

Подробности уточняются.

Теракты в Израиле в период "интифады Эль-Кудса" (с 1 октября 2015 года)



(в списке не учтены случаи нападений с применением камней или бутылок с зажигательной смесью, если в результате этих инцидентов не было убитых или тяжелораненых)

2017

1 апреля. Вооруженный ножом террорист напал на прохожих в Старом городе Иерусалима. Трое раненых. Террорист уничтожен.

29 марта. Вооруженная ножом арабка совершила нападение на полицейских возле Шхемских ворот в Иерусалиме. Террористка ликвидирована. Нет пострадавших.

27 марта. Террорист, вооруженный отверткой, напал на военнослужащих на автобусной остановке возле военной базы в Самарии. Солдаты задержали нападавшего. Пострадавших не было.

13 марта. Террорист, вооруженный ножом, напал на пограничников около Львиных ворот в Старом городе Иерусалима, ранив двоих из них. Нападавший убит.

1 марта. Вооруженный ножом террорист проник в поселение Тене-Омарим, легко ранив хозяина дома. Террорист ликвидирован.

11 февраля. Вооруженная ножом арабка попыталась напасть на пограничников на блокпосту возле Пещеры Праотцов в Хевроне. Ее задержали, пострадавших не было.

9 февраля. 19-летний террорист из Шхема открыл огонь из самодельного пистолета-пулемета по людям в Петах-Тикве. После того, как оружие заклинило, он ранил еще несколько человек отверткой. Террорист был задержан гражданами и полицейскими. В общей сложности, пострадали девять человек.

2 февраля. Автомобиль с палестинскими номерными знаками протаранил полицейский автомобиль, а затем снес с петель ворота на въезде в поселение Адам в Биньямине. В результате этого происшествия пострадали трое израильтян. Водитель задержан.

25 января. Недалеко от поселения Халамиш, рядом с шоссе №465, из проезжавшего автомобиля был открыт огонь в сторону израильских военнослужащих. Ответным огнем террорист нейтрализован.

25 января. На заправке возле КПП "Михмас", к северу от Иерусалима, арабский водитель направил свой автомобиль на группу израильских военнослужащих. В его сторону был открыт огонь. Террорист нейтрализован.

18 января. Автомобильный теракт во время операции по сносу незаконных построек в бедуинской деревне Умм аль-Хиран (Негев). Водитель застрелен. Погиб 34-летний прапорщик полиции Эрез Леви.

17 января. На перекрестке возле Туль-Карема застрелен вооруженный ножом террорист при попытке нападения на израильских военнослужащих.

10 января. Во время операции в лагере беженцев Аль-Фара местный житель бросился на солдат с ножом и был застрелен.

8 января. В иерусалимском районе Армон а-Нацив грузовик совершил наезд на группу военнослужащих. Четверо погибших, 17 раненых. В результате теракта погибли: лейтенант Яэль Йекутиэль (20 лет), курсанты БААД-1 Шир Хаджадж (22 года), Шира Цур (20 лет), Эрез Орбах (20 лет).

3 января. В Хайфе застрелен Гай Кафри (48 лет), работавший водителем в учебном заведении для детей с отставанием в развитии. Мухаммад Шинауи, совершивший это убийство и ранивший еще одного человека, 5 января сдался полиции, признав, что убивал, руководствуясь мотивами национальной ненависти.

3 января. В районе Дженина совершен наезд на военнослужащих пограничной полиции. Ранены два человека.

2016

30 декабря. Арабка, вооруженная ножом, попыталась совершить нападение на израильтян на КПП "Каландия" (между Рамаллой и Иерусалимом). Нападавшая была ранена и задержана.

23 декабря. Вооруженный ножом араб ранил израильтянина в поселении Эфрат.

19 декабря. В округе Биньямин, между поселками Халамиш и Бейт-Арье, обстрелян автомобиль. Водитель получил легкие ранения осколками стекла.

14 декабря. Около деревни Дир Абу Машаль (северо-западней Рамаллы) обстрелян автомобиль с израильскими номерными знаками. В машине вместе с матерью находился младенец. В результате никто не пострадал, автомобилю причинен ущерб.

14 декабря. Террорист, вооруженный отверткой, напал на полицейских в Старом городе Иерусалима, легко ранив трех человек. Нападавший был тяжело ранен и позже умер в больнице.

13 декабря. Арабка пыталась задавить военнослужащих на КПП "Каландия" (севернее Иерусалима). Солдаты произвели выстрел в воздух, и террористка остановила автомобиль и вышла c ножом в руках. Она задержана, никто из израильтян не пострадал.

8 декабря. Араб, вооруженный ножом, был застрелен при попытке напасть на израильтян на КПП "Тапуах".

25 ноября. Вооруженный ножом араб напал на охранников на блокпосту в лагере беженцев Шуафат. Пострадавших не было. Нападавший ликвидирован.

22 ноября. Террорист напал на охранников на КПП "Каландия". Никто из израильтян не пострадал. Нападавший застрелен.

9 ноября. Террорист с отверткой попытался напасть на военнослужащих в районе деревни Хавара. Никто из солдат не пострадал. Нападавший ранен.

3 ноября. В районе Туль-Карема в сторону израильских военнослужащих был открыт огонь из автоматического оружия. Один военнослужащий ранен. Террористу удалось скрыться.

3 ноября. Вооруженный ножом террорист совершил попытку нападения на военнослужащего ЦАХАЛа, охранявшего автобусную остановку возле поселка Офра. Другой военнослужащий, заметив террориста, открыл в его сторону огонь. Террорист был ликвидирован до того, как успел нанести удар.

31 октября. Террорист открыл огонь в сторону израильтян на КПП "Фокус" в районе Бейт-Эля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Террорист ликвидирован.

30 октября. На шоссе Гуш-Эцион-Хеврон в районе арабской деревни Бейт-Умар арабский водитель направил свой автомобиль на группу евреев. Ранены два человека. Террорист ликвидирован.

29 октября. Араб попытался напасть на военнослужащих в районе блокпоста Офра. Пострадавших не было. Террорист нейтрализован.

19 октября. На перекрестке Тапуах (Самария) террористка, вооруженная ножом, пыталась напасть на пограничников (МАГАВ). Никто из израильтян не пострадал. Нападавшая застрелена.

13 октября. Вооруженный ножом арабский террорист легко ранил израильского пограничника в районе населенного пункта Ар-Адар под Иерусалимом и скрылся с места происшествия.

9 октября. Вооруженное нападение в Иерусалиме в районе Гиват а-Тахмошет. Убиты Левана Малихи, жительница Иерусалима 60-ти лет, и 29-летний старшина полиции Йосеф Кирма, служивший в спецподразделении ЯСАМ. Еще трое получили ранения, двое были травмированы. Террорист застрелен.

30 сентября. Вооруженный ножом араб тяжело ранил военнослужащего на КПП "Каландия" и был застрелен.

23 сентября. Вооруженный ножом араб напал на израильтян на перекрестке Элиас под Кирьят-Арбой. Террорист нейтрализован. Пострадавших нет.

21 сентября. 14-летняя арабка напала на охранников на КПП "Элиягу" (район Самарии). Нападавшая нейтрализована. Никто из израильтян не пострадал.

20 сентября. На КПП у въезда в населенный пункт Бани Наим вооруженный араб напал на военнослужащих. Террорист застрелен. Никто из военнослужащих не пострадал.

19 сентября. В хевронском квартале Абу-Шейн палестинский араб с ножом атаковал военнослужащих ЦАХАЛа. Террорист был задержан без единого выстрела. Нет пострадавших.

19 сентября. Двое палестинских арабов напали на пограничников в Пещере праотцев ("Меарат а-Махпела"). Один из террористов был ликвидирован на месте, второй - позднее скончался от полученных ран в больнице.

19 сентября. Араб, вооруженный ножом, напал на полицейских в районе Цветочных ворот Старого города. В результате нападения полицейские получили тяжелые ранения. Нападавший нейтрализован.

18 сентября. На территории населенного пункта Эфрат вооруженный араб напал на офицера ЦАХАЛа. В результате нападения израильтянин получил ранения средней степени тяжести. Террорист нейтрализован.

17 сентября. Террорист ударил ножом солдата на блокпосту в Хевроне. Военнослужащий получил легкое ранение. Другие солдаты застрелили террориста.

16 сентября. Вооруженный холодным оружием террорист совершил нападение в Хевроне. Один человек был легко ранен. Террорист нейтрализован.

16 сентября. Попытка автомобильного теракта на перекрестке Элиас в Кирьят-Арбе. Два палестинца на автомобиле попытались задавить военнослужащих. Солдаты открыли огонь, в результате один террорист был уничтожен, второй - ранен.

16 сентября. Вооруженный ножом араб напал на полицейских в районе Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме. Один из сотрудников полиции выстрелил и нейтрализовал нападавшего.

5 сентября. Попытка автомобильного теракта в Иерусалиме. Никто из израильтян не пострадал. Один араб застрелен, второй ранен и задержан.

1 сентября. Во время паломничества евреев к гробнице Йосефа в Шхеме арабский террорист открыл огонь по израильским военнослужащим, охранявшим паломников. Один солдат был ранен.

24 августа. Около поселка Ицхар палестинский араб, вооруженный ножом, легко ранил военнослужащего. Нападавший застрелен.

14 августа. На КПП "Шакед" арабка, жительница палестинских территорий, напала с ножом на израильских военнослужащих. Во время борьбы с террористкой легко ранена девушка-военнослужащая. Террористка обезврежена.

11 августа. В иерусалимском квартале А-Тур совершено нападение на 18-летнего религиозного еврея. Молодой человек получил ранения средней степени тяжести до легких. Нападавший скрылся

31 июля. На КПП возле деревни Хаувара вооруженный ножом палестинский террорист был ликвидирован при попытке нападения на израильских военнослужащих.

22 июля. В Гуш-Эционе арабы обстреляли автомобиль с израильскими номерными знаками. Никто не пострадал, автомобилю причинен ущерб.

18 июля. Араб, вооруженный отверткой, напал на военнослужащих на шоссе №60 в районе лагеря беженцев Аль-Аруб. Двое солдат получили легкие ранения, нападавший тяжело ранен.

17 июля. На трамвайной остановке в центре Иерусалима задержан араб, в сумке которого находились несколько взрывных устройств.

9 июля. Возле поселка Текоа в Гуш-Эционе террористы обстреляли израильский автомобиль, был ранен мужчина в возрасте примерно 30 лет. Стрелявшие скрылись.

6 июля. На въезде в поселок Невэ-Даниэль палестинский водитель пошел на таран армейского джипа. В результате теракта пострадали трое израильских военнослужащих. Террорист получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

5 июля. На перекрестке Гитай рядом с Ариэлем предпринята попытка вооруженного нападения на людей, стоявших на автобусной остановке. Террористка обезврежена.

1 июля. В районе Адораим (южнохевронское нагорье) террористы открыли огонь по автомобилю с израильскими номерными знаками, после чего машина перевернулась. В результате теракта погиб Михаэль (Мики) Марк, житель поселения Отниэль. Его жена получила тяжелые ранения, а двое детей были ранены легко.

1 июля. Вооруженная ножом арабская террористка напала на пограничников в районе Пещеры Праотцев (Маарат а-Махпела) в Хевроне. Пострадавших не было. Пограничники открыли огонь и ликвидировали нападавшую.

30 июня. Недалеко от городского рынка в Нетании ножом ранены два человека. 40-летний мужчина получил тяжелые ранения,60-летняя женщина была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести. Террорист ликвидирован.

30 июня. Террорист проник в дом на территории Кирьят-Арбы и напал с ножом на девочку. Сотрудники службы безопасности прибыли на место. В схватке с террористом один из них был ранен. Террорист убит. 13-летняя Алель Яффа Ариэль позднее скончалась в больнице от полученных ранений.

24 июня. Арабская террористка на автомобиле попыталась задавить группу израильтян в районе въезда в Кирьят-Арбу. Один человек получил легкие травмы. Террористка уничтожена.

21 июня. Арабы бросали камни и бутылки с "коктейлем Молотова" в сторону израильских автомобилей на шоссе №443 в районе деревни Бейт Сира. Ранены три человека. Один араб убит, трое задержаны. Убитый, по всей видимости, не был причастен к нападению на автомобили.

8 июня. Нападение вооруженных террористов в районе комплекса "Сарона" в Тель-Авиве. Погибли четыре человека, 16 получили ранения. Террористы нейтрализованы и задержаны. Имена погибших: Идо Бен-Ари (42), Илана Навэ (39), Михаэль Фейге (58), Мила Мишаева (32).

5 июня. Возле деревни Хауара из автоматического оружия обстрелян автобус с учащимися йешевы. Никто не пострадал. Автобусу причинен ущерб.

2 июня. Террористка попыталась напасть на военнослужащих ЦАХАЛа неподалеку от поселения Эйнав (Самария). Никто из солдат не пострадал, нападавшая застрелена.

30 мая. На пересечении улиц Ицхак Саде и Игаль Алон в Тель-Авиве ножом легко ранен военнослужащий. Нападавший задержан сотрудниками полиции.

22 мая. Арабка пыталась напасть на пограничника на КПП возле Гиват Зеэва. Никто из израильтян не пострадал, нападавшая застрелена.

16 мая. Араб легко ранил ножом израильтянина на улице А-Невиим в Иерусалиме. Нападавший нейтрализован сотрудниками сил безопасности.

10 мая. Возле деревни Хизмэ обнаружен подозрительный предмет. Взрывное устройство сработало, когда прибыли военнослужащие поисково-спасательного батальона "Рам", один из военнослужащих был тяжело ранен. Позже около КПП было обнаружено еще 9 взрывных устройств и газовый баллон. Через несколько дней были задержаны двое подозреваемых в причастности к этому теракту.

10 мая. Вооруженное нападение в иерусалимском районе Армон а-Нацив. Ранены две пожилые женщины.

3 мая. "Автомобильный теракт" возле поселка Долев. Пострадали трое военнослужащих. Террорист уничтожен.

2 мая. Возле Львиных ворот в Иерусалиме ножом ранен религиозный еврей. Нападавшему удалось скрыться.

28 апреля. Две палестинские арабки, вооруженные ножами, попытались напасть на военнослужащих на КПП рядом с поселком Бейт Хорон. Одна из нападавших тяжело ранена, ее сообщница задержана.

27 апреля. Двое арабов попытались напасть на полицейских на КПП "Каландия". нападавшие нейтрализованы, никто из израильтян не пострадал.

18 апреля на улице Моше Барам в Иерусалиме прогремел взрыв в автобусе 12-го маршрута компании "Эгед". В результате теракта были ранены не менее 20 человек. В результате взрыва также погиб боевик ХАМАС, пронесший взрывное устройство в автобус.

14 апреля. Араб, вооруженный топором, напал на военнослужащих ЦАХАЛа около деревни Аль-Аруб. Террорист нейтрализован.

3 апреля. На улице А-Мелаха в промышленной зоне Рош а-Аин вооруженная ножом арабка легко ранила женщину.

25 марта. В иерусалимском районе Исауие вооруженная ножом арабка напала на израильских полицейских. В результате этой попытки теракта никто не пострадал. Полицейские арестовали нападавшую.

24 марта. В районе Хеврона, на перекрестке Джильбер двое террористов, вооруженных ножами, напали на военнослужащих. Один солдат ранен. Нападавшие уничтожены.

19 марта. В районе Пещеры Праотцов в Хевроне араб легко ранил пограничника ударом ножа. Террорист уничтожен.

18 марта. Вооруженный ножом арабский террорист вышел из автомобиля и попытался напасть на израильтянина на перекрестке Гуш-Эцион. Пострадавших не было, террорист застрелен.

18 марта. В районе Шаар-Биньямин были задержаны два арабских подростка, вооруженные ножами. Они признались, что хотели совершить теракт.

17 марта. Два террориста напали на военнослужащую ЦАХАЛа возле Ариэля. Девушка получила ранения средней степени тяжести до тяжелых. Террористы застрелены.

14 марта. Двое арабов обстреляли военнослужащих у въезда в Кирьят-Арбу. Один солдат получил легкие ранения. Нападавшие застрелены. Через пятнадцать минут араб попытался сбить людей, находившихся на месте первого теракта. Офицер получил легкие ранения. Нападавший застрелен.

11 марта. В результате теракта с применением огнестрельного оружия на шоссе 443 пострадали два военнослужащих.

11 марта. Один человек получил легкое ранение в результате нападения в районе Яффских ворот Старого города Иерусалима. Террорист скрылся, но вскоре был задержан.

9 марта. Террорист напал на военнослужащего в районе Ариэля (Самария). Израильтянин не пострадал, террорист убит.

9 марта. Теракт возле Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме. В результате теракта один человек получил тяжелые ранения. Два террориста застрелены.

9 марта. Теракт с применением огнестрельного оружия: в иерусалимском районе Рамот обстрелян автобус. Никто не пострадал.

8 марта. В трех точках старого Яффо террористом были ранены десять человек. Один из пострадавших, 29-летний гражданин США Тейлор Аллен Форс, скончался по дороге в больницу. Пять человек получили тяжелые ранения, четверо – ранения средней степени тяжести. Террорист застрелен полицейским.

8 марта. Рядом со Шхемскими воротами в Иерусалиме террорист обстрелял из автоматического оружия военнослужащих пограничной полиции. Тяжело ранены двое полицейских.

8 марта. В центре Петах-Тиквы араб ножом ранил израильтянина. 35-летний мужчина получил ранение средней степени тяжести. Нападавший ликвидирован.

8 марта. Вооруженная арабка напала на пограничников возле Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме. Никто из полицейских не пострадал, террористка застрелена.

3 марта. 14-летняя террористка с ножом напала на полицейского в деревне Уджа (Иорданская долина). Сотрудник дорожной полиции получил легкие ранения. Нападавшая задержана.

3 марта. На перекрестке Рехалим в Самарии, недалеко от Ариэля, неизвестные обстреляли из стрелкового оружия полицейский автомобиль. Полицейский получил легкие ранения. Машине был причинен ущерб – в ее кузове были обнаружены несколько пулевых отверстий.

2 марта. Двое террористов проникли на территорию поселения Ар-Браха, недалеко от Шхема, и ранили двух израильтян. Нападавшим удалось скрыться. Один из израильтян получил ранения средней степени тяжести, еще один ранен легко.

2 марта. Двое террористов проникли на территорию поселения Эли (Самария) и легко ранили местного жителя. Нападавшие были ликвидированы. Пострадавший израильтянин доставлен в больницу.

26 февраля. В Маале-Адумим тяжело ранен охранник. Террорист скрылся, но через день был задержан.

24 февраля. Вооруженный ножом араб напал на израильтянина на перекрестке Гуш Эцион. Нападавший ранен и задержан. При нейтрализации террориста был смертельно ранен 30-летний капитан резервистской службы Элиав Гельман.

21 февраля. Попытки терактов в Самарии и Иудее: на перекрестке А-Битот (нападавший застрелен, никто из израильтян не пострадал) и около Бани Наим (нападавший задержан без применения оружия).

19 февраля. Вооруженное нападение около Шхемских ворот в Иерусалиме. Двое пограничников получили легкие ножевые ранения. Террорист нейтрализован.

18 февраля. В супермаркете "Рами Леви" в промышленной зоне Шаар-Биньямин террористами ранены двое израильтян. Террористы нейтрализованы. Один из раненых, 21-летний сержант ЦАХАЛа Тувия Янай Вайсман, позже скончался.

14 февраля. Около Шхемских ворот в Иерусалиме двое террористов открыли огонь по пограничникам. Никто из израильтян не пострадал. Нападавшие уничтожены.

14 февраля. На КПП "Икуль 160" на выезде из Хеврона арабка с ножом попыталась напасть на военнослужащих пограничной полиции. Террористка была нейтрализована до того, как успела ранить пограничника.

14 февраля. Попытка нападения на военнослужащих на КПП в районе иерусалимского квартала Ар Хома. Никто из солдат не пострадал, нападавший, 17-летний араб из района Бейт-Лехема, ликвидирован.

14 февраля. Двое 15-летних арабов, вооруженных автоматической винтовкой и ножом, попытались перебраться через забор безопасности в районе поселка Шакед, в северной Самарии. Один из них открыл огонь по военным. Оба нарушителя границы были застрелены.

13 февраля. Вооруженная ножом арабка напала на солдат в районе Пещеры Праотцов и легко ранила военнослужащего. Террористка уничтожена.

9 февраля. Возле поселка Неве-Даниэль ранен ножом 30-летний израильтянин. Нападавшему удалось скрыться.

9 февраля. В Иерусалиме 16-летняя арабка пыталась ударить ножом пограничника возле Шхемских ворот Старого города. Никто не пострадал, нападавшая задержана.

8 февраля. В Рамле 11-летнего ребенка несколько раз ударили в спину ножницами. По подозрению в этом нападении задержан 17-летний араб.

7 февраля. Темнокожий "иностранец" ударил ножом военнослужащего в Ашкелоне. Солдат легко ранен, нападавший, мигрант из Судана, был тяжело ранен и умер в больнице.

6 февраля. Палестинский араб ударил ножом женщину на рынке в Рахате. Она получила тяжелое ранение. Террорист скрылся.

4 февраля. Теракт на центральном автовокзале Рамле. Две несовершеннолетние арабки напали на охранники и ударили его ножом в ногу. Мужчина получил легкие ранения. Нападавшие задержаны.

3 февраля. Теракт в районе Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме. Две пограничницы получили тяжелые ранения, одна из них 19-летняя Адар Коэн позже скончалась. Трое террористов застрелены.

1 февраля. Попытка теракта в районе поселения Салит в Самарии. Никто из израильтян не пострадал, террорист застрелен.

31 января. Попытка автомобильного теракта на КПП "Бель" в районе Маккабим. Никто из израильтян не пострадал, террорист застрелен.

31 января. Террорист открыл огонь в сторону израильтян на КПП "Фокус" в районе Бейт-Эля. Трое израильтян получили ранения различной степени тяжести. Террорист нейтрализован.

30 января. Два арабских террориста легко ранили 17-летнего юношу в районе Шхемских ворот в Иерусалиме и скрылись с места происшествия. Позднее их задержали.

27 января. На автозаправочной станции в Гиват-Зеэве, рядом с Иерусалимом, был совершен теракт с применением холодного оружия. В результате нападения один человек получил тяжелое ранение. Террорист был задержан.

27 января. Во время рутиной проверки автобуса, перевозившего израильтян, один из пассажиров вызвал подозрения у сотрудников службы безопасности. Во время обыска он попытался напасть на пограничников. Предполагаемый террорист был обезврежен и передан для допроса сотрудникам ШАБАК.

26 января. На КПП на шоссе №443, в районе поселения Бейт Хорон, арабский водитель направил автомобиль на группу израильских военнослужащих. Один человек получил легкие ранения. Водитель скрылся на территории арабской деревни Бейт Ур аль-Тахта.

25 января. Теракт в поселении Бейт Хорон. Ранены две израильтянки. Террористы уничтожены. Одна из пострадавших, 24-летняя Шломит Кригман, позже скончалась.

24 января. Возле поселения Долев (округ Биньямин) обстрелян из автоматического оружия автомобиль с израильскими номерными знаками. Водителю для выхода из шокового состояния потребовалась помощь медиков.

24 января. Палестинский араб взорвался при попытке бросить самодельную бомбу в израильских пограничников в иерусалимском районе Абу Дис.

23 января. На въезде в поселок Анатот (округ Биньямин) 13-летняя арабка, вооруженная ножом, напала на охранника. Нападавшая застрелена.

18 января. В поселении Ткоа арабский террорист, вооруженный ножом, ранил беременную женщину. Нападавший тяжело ранен.

17 января. В поселении Отниэль вооруженный террорист проник в дом и тяжело ранил хозяйку – 38-летнюю Дафну Меир. От полученных ран женщина скончалась. Террористу удалось скрыться. Он был задержан 19 января.

17 января. Вооруженный араб напал на военнослужащих в районе Кикар а-Хатива в Самарии. Никто из солдат не пострадал, нападавший застрелен.

14 января. Вооруженный араб напал на офицера ЦАХАЛа в районе горы Эйваль возле Шхема. Офицер получил легкое ранение руки. Нападавший застрелен.

14 января. Вооруженный араб напал на военнослужащих в районе деревни Бейт-Анун, возле Хеврона. Никто из израильтян не пострадал. Террорист застрелен.

12 января. Вооруженный араб напал на военнослужащих в районе деревни Бейт-Анун, возле Хеврона. Никто из израильтян не пострадал. Террорист застрелен.

11 января. Вооруженная ножом арабка напала на военнослужащих неподалеку от поселения Хермеш (район Дженина). Нападавшая нейтрализована, никто из израильтян не пострадал.

9 января. Двое арабских террористов попытались напасть на израильских военных на блокпосту "Бекаот" в Иорданской долине, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. По нападавшим был открыт огонь на поражение, они были ранены и госпитализированы.

7 января. В районе арабской деревни Бейт-Анун, недалеко от Хеврона, совершена попытка теракта с применением холодного оружия. Террорист ликвидирован.

7 января. На перекрестке Гуш-Эцион при попытке нападения на военнослужащих были застрелены два террориста и еще один был тяжело ранен.

4 января. На бульваре Хаим Бар-Лев в Иерусалиме вооруженный ножом террорист совершил попытку нападения на полицейских. Террорист нейтрализован. В результате стрельбы при нейтрализации террориста осколком была ранена 15-летняя девушка.

3 января. Вооруженный ножом террорист напал на мужчину, стоявшего на остановке на улице Баразани в районе Армон а-Нацив. Нож террориста не смог пробить плащ израильтянина и погнулся. Террорист скрылся в ближайшем арабском квартале, но вскоре был задержан.

3 января. В Хевроне, около Пещеры праотцев арабский снайпер ранил военнослужащую ЦАХАЛа. Террорист скрылся.

1 января. Израильский араб Нашат Мильхем открыл огонь по посетителям паба "А-Симта", суши-бара "Джапаника" и кафе "Sidewalk", расположенным в районе дома 130 на улице Дизенгоф. Нападавший был вооружен итальянским пистолетом-пулеметом "Спектр Фалькон". В результате нападения были убиты два человека: Алон Бакаль (26) из Кармиэля, один из управляющих тель-авивского бара "А-Симта", и Шимон Руими (30) из Офакима, приехавший в Тель-Авив, чтобы отпраздновать день рождения друга. Еще семеро получили ранения, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, один человек получил ранения средней степени тяжести, остальные ранены легко. Также террористом был застрелен 42-летний таксист Айман Шаабан из Лода. Террорист был обнаружен и ликвидирован 8 января в районе Арары.

2015

31 декабря. "Автомобильный теракт" на перекрестке А-Битот, южнее Шхема. Военнослужащий ЦАХАЛа получил легкие ранения. Террорист убит.

27 декабря. Теракт с применением холодного оружия на КПП "Хавара", к югу от Шхема. В результате теракта ранены двое военнослужащий. Двое нападавших застрелены.

27 декабря. Около центральной автобусной станции араб, вооруженный ножом, напал на военнослужащего и ранил его. Нападавший нейтрализован.

26 декабря. Попытка автомобильного теракта на КПП "Хавара" под Шхемом. Один солдат был легко ранен. Террорист застрелен.

26 декабря. Вооруженный ножом араб напал на полицейского на площади ЦАХАЛ в Иерусалиме. Полицейский не пострадал, террориста нейтрализовали.

25 декабря. Попытка "автомобильного теракта" под Сильвадом, пострадавших нет. Водительница, мать четверых детей, была смертельно ранена.

24 декабря. Попытка "автомобильного теракта" около Арама (Биньямин). Легко ранен военнослужащий. Террорист застрелен.

24 декабря. Араб, вооруженный ножом, напал на израильтян на перекрестке между арабской деревней Ята и Хевроном (Хевронское нагорье). Нападавший был застрелен. Никто из израильтян не пострадал.

24 декабря. В промышленной зоне Ариэля было совершено нападение с применением холодного оружия. Два человека получили ранения средней степени тяжести. Террорист нейтрализован.

23 декабря. Около Яффских ворот Старого города Иерусалима два террориста, вооруженные ножами, напали на израильтян. Нападавшие застрелены девушками из пограничной службы. Погибли двое израильтян – Офер Бен-Ари (46) и Реувен Бирмахер (45), еще один получил тяжелые ранения.

20 декабря. На КПП "Хасам Шотер" в Хевроне арабка с ножом пыталась напасть на военных. Нападавшая нейтрализована. Среди израильтян пострадавших нет.

19 декабря. Террорист ранил ножом трех человек в Раанане. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Террорист нейтрализован.

18 декабря. Арабский террорист попытался совершить автомобильный теракт на КПП "Каландия". Пострадавших не было.

17 декабря. На КПП "Хавара", около Шхема, араб, вооруженный ножом, напал на военных. Нападавший убит.

16 декабря. В ходе ночной операции в районе Каландии трое военнослужащих были легко ранены в результате стрельбы при нейтрализации двух террористов, пытавшихся задавить солдат автомобилями. Нападавшие уничтожены.

15 декабря. В Модиине палестинский араб совершил нападение на строителей. Ранены два человека. Нападавший задержан. Нападение было признано терактом.

14 декабря. Белый автомобиль марки Mazda сбил людей на автобусной остановке рядом со Струнным мостом на въезде в Иерусалим. Ранены одиннадцать человек. Террорист ликвидирован.

13 декабря. В районе Кирьят-Арбы арабка, вооруженная ножом, напала на израильтян. Террористка нейтрализована. Никто из израильтян не пострадал.

11 декабря. Арабский террорист попытался совершить автомобильный теракт на перекрестке Хальхуль. Пострадавших не было. Террорист нейтрализован.

11 декабря. Арабский террорист обстрелял пограничный переход "Гильбоа", пострадавших не было. Охранники обстреляли его в ответ, боевик бежал с места происшествия.

10 декабря. Возле Бейт-Арье, в региональном совете Мате Биньямин, палестинский водитель совершил наезд на группу израильтян. В результате наезда пострадали трое израильтян, один из которых получил тяжелые травмы.

9 декабря. Недалеко от Туль-Карема обстрелян автомобиль с израильскими номерными знаками. В результате теракта ранены двое израильтян, состояние одного из которых врачи оценивают как тяжелое. Террористами удалось скрыться.

9 декабря. В Хевроне террорист ранил двух израильтян. Нападавший уничтожен.

7 декабря. В Хевроне террорист тяжело ранил ножом 41-летнего Геннадия Кауфмана. Нападавший ликвидирован. 30 декабря Геннадий умер в больнице.

6 декабря. На улице Ирмиягу, в центре Иерусалима, арабский водитель совершил наезд на пешехода, после чего вышел из машины и ударил ножом еще одного человека. Террорист нейтрализован.

4 декабря. В результате "автомобильного теракта" под Офрой в округе Биньямин пострадали двое израильтян. Террорист был уничтожен.

4 декабря. Арабский террорист ударил ножом израильтянина в районе Халамиша и тяжело ранил его. Военные застрелили террориста.

4 декабря. В результате теракта в районе Тель-Румейда (Хеврон) ранен военнослужащий. Два террориста, осуществивших нападение, уничтожены.

3 декабря. В районе Рамаллы в сторону израильского автомобиля было сделано не менее десятка выстрелов. Нет раненых. Нападавшие скрылись.

3 декабря. Вооруженный ножом араб напал на полицейского на улице а-Навиим, недалеко от Шхемских ворот в Иерусалиме. Полицейский получил ранение средней степени тяжести. Нападавший убит.

3 декабря. Араб напал на военнослужащих на КПП "Хизма" (к северу от Иерусалима). Нападавший убит. Ранены военнослужащий и случайный прохожий.

1 декабря. Террористическое нападение с применением холодного оружия в Самарии, около поселка Эйнав. Террористка нейтрализована.

1 декабря. Житель Иерусалима сообщил, что араб, вооруженный ножом, напал на него в магазине в квартале Бейт-Исраэль. Израильтянин получил легкие ранения. Нападавший скрылся.

1 декабря. Террорист напал на израильтянина на перекрестке Гуш Эцион. Военнослужащие ликвидировали нападавшего, израильтянин легко ранен.

29 ноября. Террорист ударил ножом женщину на улице Шамгар в Иерусалиме. Пострадавшая получила ранения средней степени тяжести. Нападавший скрылся.

29 ноября. Вооруженный ножом араб напал на пограничника на улице Агай возле Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме. Пограничник получил ранения средней степени тяжести. Террорист нейтрализован.

27 ноября. Вооруженный ножом злоумышленник ранил пограничника в Нагарии и скрылся с места происшествия.

27 ноября. "Автомобильный теракт" под Хевроном, шесть человек пострадали, террорист уничтожен.

27 ноября. "Автомобильный теракт" в районе Кфар Адумим: ранены двое израильтян, террорист уничтожен.

26 ноября. Попытка теракта на перекрестке Тапуах. Нападавший застрелен пограничниками.

25 ноября. Теракт с применением холодного оружия возле Хеврона. Один человек получил ранения, террорист нейтрализован.

25 ноября. Неизвестные обстреляли автомобиль на стоянке возле Пещеры Праотцев ("Меарат а-Махпела") в Хевроне. Никто не пострадал.

24 ноября. Возле поселения Офра автомобиль с израильскими номерами подвергся обстрелу. В результате инцидента никто не пострадал, но причинен ущерб транспортному средству. После того, как водитель покинул зону обстрела, он обнаружил на машине следы от двух пуль.

24 ноября. Автомобильный теракт на перекрестке Тапуах (Самария). Трое израильтян легко ранены. Террорист нейтрализован.

23 ноября. Нападение в районе 443-й трассы. 18-летний военнослужащий ЦАХАЛа Зив Мизрахи был убит, два человека получили ранения. Террорист ликвидирован.

23 ноября. Араб, вооруженный ножом, напал на израильских военнослужащих на КПП "Хавара" (к югу от Шхема). Нападавший был застрелен.

23 ноября. Две террористки, вооруженные ножницами, напали на прохожих на улице Яффо в Иерусалиме. Два человека получили ранения. Нападавшие нейтрализованы.

22 ноября. Араб напал на израильтянку на тремпиаде на перекрестке Гуш-Эцион. Позднее девушка скончалась от полученных ран в больнице. Террорист ликвидирован. Имя погибшей: Адар Бухрис (21).

22 ноября. Араб напал на группу израильтян на перекрестке Кфар-Адумим, к северу от Иерусалима. В результате нападения израильтянин получил легкие ранения. Террорист ликвидирован.

22 ноября. Арабка, вооруженная ножом, напала на израильтян неподалеку от военной базы в Самарии. Террористка нейтрализована, никто из израильтян не пострадал.

21 ноября. Арабский террорист напал на прохожих в Кирьят-Гате и ранил четырех человек. Террорист скрылся с места происшествия, но позже был задержан.

20 ноября. В Абу-Дисе, арабском районе Иерусалима, террорист на автомобиле попытался задавить пограничника, тот получил легкую травму. Террорист скрылся.

19 ноября. Теракт в Гуш-Эционе. Террорист открыл огонь в сторону израильского автомобиля, а затем совершил наезд на группу израильтян, стоявших на обочине. Два человека погибли, девять ранены. Имена погибших: Эзра Шварц (18, гражданин США), Яаков Дон (50) и Шади Арафа (40, житель Палестинской автономии).

19 ноября. Нападение с применением холодного оружия в здании "Панорама" в Тель-Авиве. Два человека убиты, один получил ранения средней степени тяжести и еще один ранен легко. Террорист нейтрализован и задержан. Имена погибших: Игаль Арон Исаев (32) и Реувен Авирам (51).

13 ноября. Арабский террорист обстреляли израильские автомобили в районе Отниэля на юге Хевронского нагорья, четыре человека пострадали, вскоре двое раненых скончались. Террорист был позже задержан. Имена убитых: раввин Яаков Литман (40) и его сын Нетанэль Литман (18).

12 ноября. Вооруженный ножом араб напал на военнослужащих на КПП возле гробницы Рахели в Бейт-Лехеме. В этом инциденте никто не пострадал. Нападавший скрылся.

10 ноября. Попытка теракта около Шхемских ворот Старого города Иерусалима. Нападавший застрелен.

10 ноября. Двое арабских подростков, вооруженных ножами, напали на людей в иерусалимском квартале Писгат-Зеэв. Был ранен охранник. Террористы нейтрализованы.

9 ноября. На КПП "Элиягу" в Самарии арабка с ножом напала на охранника и была нейтрализована. Никто из израильтян не пострадал. Террористка скончалась от полученных ранений.

8 ноября. На шоссе №55, неподалеку от Альфей Менаше (Самария) ударом ножа тяжело ранен израильтянин. Террорист скрылся.

8 ноября. В Бейтар-Илите арабка, вооруженная ножом, напала на охранника и легко ранила его. Террористка нейтрализована.

8 ноября. На перекрестке Тапуах палестинский араб сбил на автомобиле трех израильтян, которые получили ранения различной степени тяжести.

6 ноября. В районе Бейт-Анун террорист выстрелил в израильтянина, в результате чего тот был тяжело ранен.

6 ноября. В районе Пещеры Праотцев в Хевроне террористы обстреляли израильтян, в результате чего два человека были ранены.

6 ноября. В промзоне "Биньямин" к северу от Иерусалима арабский террорист нанес израильтянину тяжелое ранение и скрылся с места происшествия.

6 ноября. Под Хальхулем арабка на автомобиле попыталась задавить военнослужащего. Пограничники обстреляли машину и тяжело ранили водительницу. Среди израильтян пострадавших не было.

5 ноября. На перекрестке Гуш-Эцион террорист с ножом напал на израильтян, стоявших на автобусной остановке. Никто из израильтян не пострадал. Террорист ликвидирован.

4 ноября. На перекрестке Хальхуль автомобиль, за рулем которого находился араб, врезался в группу военнослужащих. В результате "автомобильного теракта" пострадали два человека. Тяжело ранен боец МАГАВ. Террорист ликвидирован.

2 ноября. В центре Нетании вооруженный ножом араб со спины напал на пожилого мужчину, нанеся ему тяжелые ранения. Террорист нейтрализован.

2 ноября. Араб, вооруженный ножом, напал на прохожих в Ришон ле-Ционе. Три человека получили ранения различной степени тяжести. Террорист задержан.

2 ноября. Двое арабов, вооруженных ножами, напали на военных на КПП около Дженина. Террористы нейтрализованы, один из них убит. Никто из израильтян не пострадал.

1 ноября. На перекрестке Бейт-Анун (район Хеврона) автомобиль, за рулем которого находился арабский водитель, сбил трех израильтян. Ранены три человека. Террористу удалось скрыться.

1 ноября. В районе деревни Бейт-Анун (район Хеврона) вооруженный ножом араб напал на военнослужащего. Израильтянин не пострадал. Нападавший убит.

31 октября. Охранник КПП "Гильбоа" застрелил вооруженного ножом террориста. Пострадавших не было.

30 октября. В ходе беспорядков на перекрестке Айош к северу от Рамаллы двое арабов напали на пограничников, один намеревался бросить бутылку с горючей смесью, второй – ударить ножом. Нападавшие нейтрализованы, пострадавших нет.

30 октября. Во время беспорядков под Бейт-Элем вооруженный ножом арабский террорист напал на солдата. Пострадавших нет, нападавший нейтрализован.

30 октября. Арабский террорист совершил нападение на трамвайной остановке в Гиват а-Тахмошет в Иерусалиме. Нападавший нейтрализован. Два человека были ранены.

30 октября. Два арабских террориста напали на пограничников на перекрестке Тапуах. Пограничники нейтрализовали нападавших. Пострадавших нет.

30 октября. Арабы бросили не менее четырех бутылок с зажигательной смесью в израильских военных, которые несли службу на КПП "Бейт Миркахат" в Хевроне. Пострадавших не было.

29 октября. Араб, вооруженный ножом, ранил женщину на улице Хативат Голани в Эйлате. Позже это нападение было признано терактом.

29 октября. Возле поселения Офра в регионе Биньямин из проезжавшего автомобиля были обстреляны израильские военнослужащие, находившиеся на "тремпиаде". Террористам удалось скрыться. Никто из израильтян не пострадал.

29 октября. Террорист с ножом напал на военнослужащего возле Пещеры праотцев ("Меарат а-Махпела") в Хевроне. Солдат получил ранения легкие до средней степени тяжести. Террорист нейтрализован.

28 октября. На парковке возле супермаркета "Рами Леви" в Гуш-Эционе вооруженный ножом террорист ранил женщину. Террорист задержан.

28 октября. На перекрестке Джильбар в Хевроне палестинский араб с ножом атаковал израильских военнослужащих. Террорист нейтрализован. Среди израильтян пострадавших нет.

27 октября. В Хевроне араб, вооруженный ножом, попытался напасть на военнослужащих ЦАХАЛа. Солдаты открыли огонь и ликвидировали террориста. Среди израильтян пострадавших нет.

27 октября. Двое арабов, вооруженных ножами, напали на израильтянина недалеко от перекрестка Гуш-Эцион. Террористы нейтрализованы. Израильтянин получил ранение средней степени тяжести.

26 октября. Араб, вооруженный ножом, напал на военнослужащих около Пещеры праотцев в Хевроне. Террорист нейтрализован.

26 октября. На площади Анун (севернее Кирьят-Арбы) террорист ударил ножом израильтянина, и был нейтрализован. Пострадавший в тяжелом состоянии.

25 октября. На перекрестке Ариэль в Самарии совершенно нападение с применением холодного оружия. Один человек ранен. Террористу удалось скрыться.

25 октября. Арабка, вооруженная ножом, напала на военнослужащего в Хевроне. Израильтянин не пострадал, террористка нейтрализована.

25 октября. Около поселка Мецад (в Гуш-Эционе) арабы забросали камнями автомобиль с израильскими номерными знаками. Когда водитель вышел из машины, один из арабов ударил его ножом. Нападавший скрылся.

24 октября. Охранники на КПП "Гильбоа" застрелили араба, бросившегося на них с ножом. Других пострадавших не было.

24 октября. На Дерех Шхем араб с ножом напал на еврея, оказавшему сопротивление террористу и сумевшему выхватить у него нож. Террорист скрылся с места происшествия. Еврей не пострадал.

23 октября. Арабы бросили бутылку с зажигательной смесью в автомобиль на дороге №60 под Бейт-Элем, в результате чего пострадала семья из пяти человек.

23 октября. Араб, вооруженный ножом, напал на военнослужащего около поселка Гваот в Иудее и ранил его. Нападавший нейтрализован и задержан.

22 октября. Двое вооруженных арабов напали на евреев в Бейт-Шемеше. Был ранен студент йешивы. Террористы нейтрализованы полицией.

21 октября. На шоссе №60, недалеко от арабской деревни Бейт-Умар, каменной атаке подвергся израильский автомобиль. После того, как находившиеся в машине люди вышли, чтобы оценить причиненный ущерб, они были сбиты автомобилем, за рулем которого находился араб. Террорист нейтрализован.

21 октября. На перекрестке Адам в округе Биньямин террорист ранил ножом военнослужащую. Террорист ликвидирован, его сообщник задержан.

21 октября. Попытка автомобильного теракта около поселка Офра (округ Биньямин). Легко ранен израильтянин.

20 октября. На перекрестке Гуш-Эцион палестинский араб на своем автомобиле совершил наезд на двух израильтян. Террорист был ликвидирован. Травмы, полученные израильтянами в результате теракта, оцениваются как легкие.

20 октября. На перекрестке Аль-Фавар (юго-западнее Хеврона) арабы забросали камнями автомобиль, в котором находился 50-летний израильтянин. Он вышел из машины и был сбит автомобилем, за рулем которого находился араб. Пострадавший, житель Кирьят-Арбы Авраам (Ашер) Хасано, скончался.

20 октября. В районе поселения Негохот араб с ножом напал на офицера ЦАХАЛа. Военнослужащий легко ранен, террорист убит.

18 октября. На центральной автобусной станции в Беэр-Шеве было совершено вооруженное нападение с применением холодного и огнестрельного оружия. Погиб сержант Омри Леви, восемь ранены. Террорист ликвидирован. По ошибке убит нелегал из Эритреи Аватхум Зархум.

17 октября. Террорист ударил ножом полицейского на блокпосту "Каландия". Полицейский легко ранен. Солдаты нейтрализовали нападавшего.

17 октября. Арабский террорист, вооруженный ножом, напал на солдата на блокпосту в Хевроне и причинил ему ранения средней степени тяжести. Террорист нейтрализован.

17 октября. Арабская террористка легко ранила ножом сотрудницу Пограничной полиции. Нападавшая нейтрализована.

17 октября. В Иерусалиме арабский террорист с ножом в руках напал на пограничников и был застрелен.

17 октября. В Хевроне вооруженный ножом араб напал на израильтянина. Пострадавших не было, террорист нейтрализован.

16 октября. На перекрестке А-Зайт под Хевроном вооруженный ножом араб ранил израильтянина. Террорист уничтожен.

14 октября. На автобусной остановке на улице Яффо, рядом с автовокзалом в Иерусалиме, террорист ранил женщину. Террорист ликвидирован.

14 октября. У Шхемских ворот в Иерусалиме при попытке нападения на охранника ликвидирован вооруженный ножом террорист.

13 октября. Нападение около Шхемских ворот в Иерусалиме.

13 октября. Второй за день теракт в Раанане. Четверо раненых. Нападавший задержан.

13 октября. "Автомобильный теракт" на улице Малкей Исраэль в Иерусалиме. Погиб раввин Йешаягу Кришевски, четверо раненых.

13 октября. В автобусе, следовавшем по району Армон а-Нацив в Иерусалиме, было совершено вооруженное нападение. Два террориста нейтрализованы. Погибли 51-летний Алон (Андрей) Говберг и 78-летний Хаим Хавив, 14 человек получили ранения. 27 октября скончался один из раненых – 76-летний Ричард Лейкин.

13 октября. Вооруженное нападение на автобусной остановке в Раанане. Легко ранен израильтянин. Террорист нейтрализован местными жителями.

12 октября. В рейсовом автобусе, следовавшему по улице Шазар, недалеко от Струнного моста, араб ударил ножом двух пассажиров и попытался похитить оружие о военнослужащего. Террорист ликвидирован.

12 октября. В иерусалимском районе Писгат Зеэв двое вооруженных ножами террористов совершили серию нападений на прохожих. Два человека ранены. 13-летний подросток доставлен в больницу в критическом состоянии. Один террорист ликвидирован, его сообщник – нейтрализован.

12 октября. Арабка, вооруженная ножом, напала на пограничника возле здания штаба полиции в Иерусалиме. Полицейский (МАГАВ) получил легкие ранения, террористка нейтрализована.

12 октября. Араб, вооруженный ножом, напал на пограничника возле Львиных ворот Старого города в Иерусалиме. Террорист ликвидирован.

11 октября. На шоссе №65, недалеко от перекрестка Ган Шмуэль террорист ударил ножом трех людей, стоявших на остановке. В результате теракта пострадали две девушки 14-ти и 19-ти лет, а также 20-летний мужчина. Состояние одной из раненых оценивается как тяжелое.

11 октября. Взрыв на КПП возле Маале Адумим, полицейский легко ранен. Террористка получила тяжелые ранения.

10 октября. Вооруженное нападение на пограничников около Шхемских ворот в Иерусалиме. Ранены трое бойцов. Террорист убит.

10 октября. Террорист, вооруженный ножом, ранил двух человек в Иерусалиме. Нападавший застрелен полицейскими.

9 октября. На центральной автобусной станции в Афуле арабка, вооруженная ножом, попыталась напасть на военнослужащего. Нападавшая нейтрализована и доставлена в больницу.

9 октября. В Иерусалиме на улице Шмуэль а-Нави совершено нападение с применением холодного оружия. Ранен 16-летний подросток. Нападавший скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.

9 октября. В Кирьят-Арбе араб, вооруженный ножом, попытался напасть на сотрудника правоохранительных органов. Полицейский получил легкое ранение. Нападавший был застрелен.

8 октября. На улице Арлозоров в Афуле, недалеко от кафе "Арома", арабский террорист напал на военнослужащего ЦАХАЛа, нанеся ему ножевое ранение средней степени тяжести. Террорист был нейтрализован полицейскими и гражданскими лицами.

8 октября. Рядом с Восточными воротами в Кирьят-Арбе террорист ударил ножом еврея. Террористу удалось скрыться.

8 октября. В центре Тель-Авива, недалеко от военной базы "Кирия", на углу улиц Мозес и Менахем Бегин, вооруженный ножом террорист ранил пять человек. Террорист ликвидирован.

8 октября. В Иерусалиме араб с ножом тяжело ранил религиозного еврея. Террорист обезврежен.

7 октября. Араб нанес ножевое ранение 25-летнему мужчине в центре Петах-Тиквы. Террорист задержан.

7 октября. Араб напал на военнослужащего в Кирьят-Гате. Солдат легко ранен, террорист ликвидирован.

7 октября. Арабка с ножом напала на евреев в Старом городе Иерусалима, двое раненых.

4 октября. Араб нанес ножевое ранение еврейскому подростку возле Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима. Террорист застрелен полицейским.

3 октября. В результате нападения в Старом городе в Иерусалиме, около Львиных ворот, были тяжело ранены три человека, маленький ребенок получил легкие ранения. Позже двое раненых, Нехемия Лави и военнослужащий ЦАХАЛа Ааарон Бенет, умерли в больнице.

1 октября. В районе деревни Бейт Фурик террористы открыли огонь по автомобилю с израильским номерными знаками. Супруги Эйтам и Наама Хенкин, находившиеся в автомобиле, были убиты, их четверо детей, ставшие свидетелями теракта, не пострадали.





