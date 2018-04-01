Регев против Эдельштейна: "Только я отвечаю за церемонию Дня независимости"

В воскресенье, 1 апреля, министр по делам культуры и спорта Мири Регев провела специальную пресс-конференцию, на которой представила программу празднований 70-летия государства Израиль.

Пресс-конференция проходила на фоне острого конфликта между Регев, возглавляющей межминистерскую комиссию по церемониям и символике, и спикером Кнессета Юлием Эдельштейном. Конфликт вспыхнул в тот момент, когда Регев предложила, чтобы на официальной церемонии зажжения факелов Дня независимости выступил бы не только спикер парламента, как это принято, но и премьер-министр, а также президент государства. Юлий Эдельштейн резко раскритиковал эту инициативу, заявив, что в случае ее утверждения он и остальные официальные представители Кнессета участия в церемонии не примут.

"Эту церемонию проводит правительство, а не Кнессет. Правительство организовывает ее через центр по разъяснительной работе и через межминистерскую комиссию по церемониям и символике, то есть через меня. Только я отвечаю за проведение церемонии, и только мои предложения утверждаются. Никто другой не имеет полномочий вмешиваться в этот вопрос", - заявила Регев.

Она добавила: "Правительство решило оказать честь спикерам Кнессета, позволив им выступать на этой церемонии, однако это не значит, что раз в десять лет на ней не могут выступить президент и премьер-министр".

Регев отметила, что она разочарована заявлениями Юлия Эдельштейна.

В ответ приближенные спикера Кнессета заявили, что его позиция по этому вопросу осталась неизменной.

Вскоре после этого президент государства Реувен Ривлин заявил, что не получал никакого приглашения принять участие в церемонии, и не намерен этого делать. Приближенные президента Израиля отметили, что они понимают всю важность сохранения традиционной формы церемонии, и президент Ривлин в настоящем, как и в прошлом, возражает против внесения в нее изменений.

На прошлой неделе министр просвещения Нафтали Беннет предложил компромисс, который, никто из участников конфликта не прокомментировал. Беннет предложил главе правительства Биньямину Нетаниягу вместо главной церемонии выступить на следующий день на вручении Премии Израиля. Традиционно на этом мероприятии выступает министр просвещения, но Беннет выразил готовность уступить микрофон Биньямину Нетаниягу.