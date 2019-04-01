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В Израиле

Метеорологи подвели итоги марта, признав его самым дождливым с 2003 года

время публикации: 21:42 | последнее обновление: 21:42 блог версия для печати фото
Метеорологи подвели итоги марта, признав его самым дождливым с 2003 года
Метеорологи подвели итоги марта, признав его самым дождливым с 2003 года
Метеорологи подвели итоги марта, признав его самым дождливым с 2003 года

В понедельник, 1 апреля, метеослужба Израиля подвела итоги за прошлый месяц, подтвердив ощущения многих израильтян: это был непривычно дождливый и холодный месяц.

По данным IMS, в некоторых районах страны количество осадков превысило среднемесячную норму более чем в два раза. При этом в северных районах страны, четвертый месяц подряд была превышена среднемесячная норма осадков. Подобное происходило в последний раз зимой 1991-1992 года.

Кроме того, в течение всего месяца средняя температура воздуха была ниже показателей, характерных для этого времени года.

По данным метеорологической службы, в течение последнего месяца в Верхней Галилее и на Голанах выпало от 150 до 200 мм осадков.

Было "дождливо" и в центральных районах страны. Например, в Герцлии выпало 97 мм осадков, что составляет 170% от среднестатистической нормы.

В Иерусалиме выпало 118 мм (157%), в Беэр-Шеве - 40 мм (138%).

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