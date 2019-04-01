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1 апреля 2019 г.
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В Израиле

Ваши политические предпочтения. Опрос NEWSru.co.il за неделю до выборов

время публикации: 06:58 | последнее обновление: 07:18 блог версия для печати фото
Ваши политические предпочтения. Опрос NEWSru.co.il за неделю до выборов
Ваши политические предпочтения. Опрос NEWSru.co.il за неделю до выборов
Ваши политические предпочтения. Опрос NEWSru.co.il за неделю до выборов

До выборов в Кнессет 21-го созыва осталась одна неделя. На финише предвыборной кампании редакция NEWSru.co.il проводит еще один опрос о политических предпочтениях нашей аудитории.

На этот раз мы рассчитываем не только узнать, каких взглядов придерживаются наши читатели и за какие партии предпочитают голосовать, но и то, как зависит выбор от пола, возраста, дохода. Кроме того, опрос покажет, насколько отличаются политические предпочтения репатриантов последних лет от предпочтений аудитории в целом.

Помимо прочего, вам будет предложено выбрать лучшего, на ваш взгляд, премьер-министра, министра обороны, министра просвещения, министра финансов, министра иностранных дел и министра внутренних дел. (Во время проведения опроса рядом с именем кандидата не указывается название партии. При подведении итогов партии будут названы.)

Напомним, что для участия в выборах ЦИК зарегистрировал 45 партий и блоков, некоторые из них выбыли из предвыборной гонки. Общенациональные опросы показывают примерно равные шансы партий "Кахоль Лаван" и "Ликуд" на получение наибольшего числа мандатов, а также – преимущество право-религиозного блока перед лево-центристским при формировании коалиции.

Внимание: опрос предназначен только для граждан Израиля

Выборы 2019: политические предпочтения. Выскажите ваше мнение
(вам предстоит ответить на 23 вопроса)

В предвыборный период наша редакция проводила несколько опросов, посвященных политическим предпочтениям, личностям Биньямина Нетаниягу и Бени Ганца, вопросам безопасности и социально-экономическим проблемам. С результатами этих опросов можно познакомиться по ссылкам, приведенным ниже.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 марта 2019 г.
Социально-экономические проблемы и выборы 2019. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 марта 2019 г.
Безопасность, борьба с террором и готовность Израиля к войне. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 марта 2019 г.
Большинство русскоязычных израильтян не видят Ганца премьер-министром. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 марта 2019 г.
После заявления Мандельблита "русский рейтинг" Нетаниягу и "Ликуда" не снизился. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 февраля 2019 г.
"Кахоль Лаван" собирает меньше "русских" голосов, чем Ганц и Лапид до объединения. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 февраля 2019 г.
"Русские голоса" на фоне изменения политической карты Израиля. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2018 г.
Выбор читателей NEWSru.co.il: рейтинги НДИ и "Ликуда" почти сравнялись





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