Ваши политические предпочтения. Опрос NEWSru.co.il за неделю до выборов

До выборов в Кнессет 21-го созыва осталась одна неделя. На финише предвыборной кампании редакция NEWSru.co.il проводит еще один опрос о политических предпочтениях нашей аудитории.

На этот раз мы рассчитываем не только узнать, каких взглядов придерживаются наши читатели и за какие партии предпочитают голосовать, но и то, как зависит выбор от пола, возраста, дохода. Кроме того, опрос покажет, насколько отличаются политические предпочтения репатриантов последних лет от предпочтений аудитории в целом.

Помимо прочего, вам будет предложено выбрать лучшего, на ваш взгляд, премьер-министра, министра обороны, министра просвещения, министра финансов, министра иностранных дел и министра внутренних дел. (Во время проведения опроса рядом с именем кандидата не указывается название партии. При подведении итогов партии будут названы.)

Напомним, что для участия в выборах ЦИК зарегистрировал 45 партий и блоков, некоторые из них выбыли из предвыборной гонки. Общенациональные опросы показывают примерно равные шансы партий "Кахоль Лаван" и "Ликуд" на получение наибольшего числа мандатов, а также – преимущество право-религиозного блока перед лево-центристским при формировании коалиции.

Внимание: опрос предназначен только для граждан Израиля

Выборы 2019: политические предпочтения. Выскажите ваше мнение

(вам предстоит ответить на 23 вопроса)

В предвыборный период наша редакция проводила несколько опросов, посвященных политическим предпочтениям, личностям Биньямина Нетаниягу и Бени Ганца, вопросам безопасности и социально-экономическим проблемам. С результатами этих опросов можно познакомиться по ссылкам, приведенным ниже.