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1 апреля 2019 г.
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В Израиле

Погода тоже шутит: зима 1 апреля в Израиле

время публикации: 06:12 | последнее обновление: 06:12 блог версия для печати фото
Погода тоже шутит: зима 1 апреля в Израиле
Погода тоже шутит: зима 1 апреля в Израиле
Погода тоже шутит: зима 1 апреля в Израиле

1 апреля в Израиле сохраняется "зимняя" погода: температура, более характерная для февраля, чем для середины весны, дожди, шторм, снегопад на Хермоне, затопления в низинах. На юге – пыльная буря, последствия которой ощущаются и в центре страны.

Погода "испортилась" в пятницу, когда усилился южный ветер, практически по всей стране прошли сильные, но кратковременные дожди, местами (в частности, на Голанских высотах) – с градом. В Эйлате из-за падения пальмы погибли два человека. В течение пятницы-субботы поступали сообщения о затоплениях в различных районах Израиля и в Палестинской автономии. Около Шхема потоком грязи и камней было повреждено несколько автомобилей.

В воскресенье в Нацерете рухнули отсыревшие потолок и часть стены в квартире пожилых супругов (75 и 80 лет). Хозяева квартиры находились в другой комнате, и поэтому не пострадали.

Сложные погодные условия – мокрые трассы, туман – привели к серии дорожно-транспортных происшествий, пострадали десятки людей.

В понедельник, 1 апреля, температура выше, чем вчера, но все еще ниже среднесезонной: в Иерусалиме – 7-13 градусов, в Тель-Авиве – 11-16, в Хайфе – 11-15, в Эйлате – 13-23, в Беэр-Шеве – 10-18, в Мицпе-Рамоне – 8-15, на побережье Мертвого моря – 16-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-17, в Ариэле – 8-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-18, на Голанских высотах – 9-13. Облачно. Дожди на севере, в центре и востоке страны, местами с грозами. Высока вероятность затоплений в низинах, в том числе в долинах Мертвого моря и Аравы. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря. Снегопад на Хермоне.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 150-300 см. Купание крайне опасно.

Пыльная буря в Негеве, Араве и в районе Эйлата. Повышенная запыленность воздуха на юге страны.

Во вторник все еще будет холодно и дождливо. Дожди будут идти в основном на севере, хотя ожидаются и в центре. Постепенно дожди ослабнут, а ветер стихнет.

В среду, 3 апреля, ожидается повышение температуры до среднесезонной, временами моросящий дождь.

Дожди прекратятся в четверг, 4 апреля. Температура повысится до среднесезонной. В пятницу-субботу ожидается значительное повышение температуры, до уровня выше среднесезонной, будет малооблачно, без осадков.

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