Новые меры в Израиле: при посещении общественных мест необходима защитная маска

Глава правительства Биньямин Нетаниягу и гендиректор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов провели брифинг, посвященный ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Израиле и новых мерах по сдерживанию эпидемии.

На брифинге были перечислены четыре шага, которые призваны сдержать темпы заражения населения. - Ограничение движения в Бней-Браке, на въезде и на выезде из города. - Директива об обязательном ношении защитной маски в общественных местах. - Помещение в гостиницы на двухнедельный карантин всех израильтян, возвращающихся из-за границы. - Единоразовая денежная помощь к празднику семьям с детьми и пожилым людям.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, открывая брифинг, отметил, что Израиль находится в настоящий момент на перекрестке: продолжить вместе со странами, которые ослабляют карантин, полагая, что им удалось победить вирус. "Но при этом мы рискуем оказаться в ситуации, подобной Нью-Йорку, где каждые четыре минуты кто-то умирает от коронавирусу, или Италии, Испании. Это может привести к 5 тысячам умерших в Израиле", - сказал глава правительства.

Биньямин Нетаниягу говорил, что за последние дни произошли положительные изменения в ультраортодоксальных общинах, члены которых начали выполнять требования минздрава. Однако, по словам докладчика, в некоторых районах вирус уже начал распространяться. Поэтому специальная помощь будет предоставлена Бней-Браку. Будет ограничено движение на въезде и выезде из города. Лица, нуждающиеся в карантине, будут переселяться в специально переоборудованные гостиницы, чтобы предотвратить заражение других членов семьи.

Биньямин Нетаниягу призвал израильтян надевать защитные маски при выходе из дома. При отсутствии маски ее следует сделать из подручных материалов. Позднее Моше Бар Симан-Тов пояснил, что маску можно сделать из сложенной в несколько раз марли или ткани, так чтобы маска закрывала рот и нос. Гендиректор минздрава призвал израильтян: "Оставьте защитные маски, изготовленные фабричным способом, для врачей и медперсонала больниц".

Глава правительства объявил, что накануне праздника Песах единоразовую денежную помощь получат семьи с детьми: 500 шекелей на каждого ребенка до 18 лет, при этом сумма общей выплаты не будет превышать 2 тысячи шекелей. Единоразовую денежную помощь в размере 500 шекелей получат к празднику пожилые люди. Эти деньги должны будут автоматически зайти на банковские счета. (Чтобы реализовать это решение правительство должно провести через Кнессет соответствующий закон. Нетаниягу пообещал, что это будет сделано по ускоренной процедуре).

На брифинге еще раз прозвучал призыв к израильтянам встретить праздник Песах в кругу семьи, только с теми людьми, с которыми они проживают под одной крышей.