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NEWSru.co.il :: В Израиле1 апреля 2020 г., 00:12

Министрам представили стратегию выхода Израиля из режима карантина

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Министрам представили стратегию выхода Израиля из режима карантина

Глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат и генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов на инструктаже для членов правительства обрисовали в общих чертах стратегию того, как Израиль будет выходить из кризиса и возвращаться к нормальной жизни.

Меир Бен-Шабат и Моше Бар Симан-Тов предположили, что после праздника Песах могут быть сняты некоторые ограничения. Это произойдет только в том случае, если эпидемию удастся взять под контроль.

По их словам, на первом этапе правительство может разрешить молодым людям, не входящим в группу риска и не имеющим проблем со здоровьем, вернуться к работе.

Через две недели после этого этапа будет произведена оценка ситуации, на основании которой будут приниматься решения о дальнейших послаблениях в режиме карантина, или возвращения к старым карантинным мерам.

По словам докладчиков, говорить об возобновлении работы школ и других учебных заведений преждевременно. Скорее всего, после праздника они останутся закрытыми.

Параллельно с введением послаблений в режиме карантина будут проводиться массовые проверки населения на коронавирус. Глава правительства Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение министерству обороны запастись наборами для проведения тестов с тем, чтобы иметь возможность проводить не менее 30 тысяч анализов в день.

Глава совета национальной безопасности Бен-Шабат так обрисовал министрам четыре главные цели, стоящие перед Израилем в ближайшие дни:

1. Остановка распространения эпидемии;
2. А также подготовка к тому, что остановить вирус не удастся и он продолжит распространяться;
3. Создание условий для выхода из кризиса;
4. Осторожный и постепенный возврат к привычной жизни в новых условиях.

Бен-Шабат подчеркнул: "Мы все еще в опасной зоне. Одного праздника, подобного Пуриму, или одной локальной вспышки будет достаточно, чтобы свести на нет все наши усилия, и поэтому мы должны соблюдать введенные ограничения и следовать всем инструкциям".

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