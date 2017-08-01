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В Израиле

10-й канал: экс-глава аппарата канцелярии Нетаниягу получит статус госсвидетеля

время публикации: 18:07 | последнее обновление: 18:07 блог версия для печати фото
Ари Харо

10-й канал израильского телевидения сообщил, что следственные органы ведут переговоры с бывшим главой аппарата канцелярии премьер-министра Ари Харо о предоставлении ему статуса государственного свидетеля.

В феврале следственные органы передали в прокуратуру свое заключение, в котором говорилось, что в ходе расследования была собрана достаточная доказательная база для предъявления ему обвинений во взяточничестве, мошенничестве, преступном сговоре, отмывании средств в период работы в канцелярии главы правительства.

В декабре 2015 года сообщалось, что Ари Харо подозревается в серии правонарушений, связанных с управлением компанией, которая находилась в его владении. Перед тем, как приступить к работе в канцелярии главы правительства Ари Харо обязался продать компанию и отойти от дел. Однако следственные органы пришли к выводу, что сделка о продажи компании была фиктивной, и Ари Харо, находясь на госдолжности, продолжил продвигать интересы компании, руководить ее работой и извлекать прибыль.

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