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Водитель, виновный в гибели ребенка на шоссе №444, приговорен к двум с половиной годам тюрьмы

время публикации: 13:25 | последнее обновление: 13:25 блог версия для печати фото
Водитель, виновный в гибели ребенка на шоссе №444, приговорен к двум с половиной годам тюрьмы

Во вторник, 1 августа, суд по дорожно-транспортным делам в Петах-Тикве приговорил к двум с половиной годам тюремного заключения 27-летнего жителя Калансуа Ихаба Азбаргу, который был признан виновным в причинении смерти по халатности младенцу.

Инцидент произошел в августе 2016 года на шоссе №444. Согласно обвинительному заключению, Азбарга управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Автомобиль съехал с дороги и врезался в припаркованную машину, в которой находился ребенок.

Водителя также приговорили к шести месяцам тюремного заключения условно, лишению водительских прав на 12 лет и выплате компенсации в размере 15 тысяч шекелей.

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