Метеослужба: июль 2017 года был самым жарким за всю историю наблюдений

Во вторник, 1 августа, метеослужба Израиля подвела итоги за прошлый месяц, сообщив, что июль 2017 года был самым жарким за всю историю наблюдений за погодой в Израиле. Метеорологи также отмечают, что в прошлом месяце были дни, когда наблюдалась средняя и сильная облачность, что также является нетипичным для израильского лета.

Согласно опубликованным данным, средняя температура воздуха в дневные часы в горах и в центральных районах страны была выше среднестатистических температур на 2-2,5 градуса и на 1,5-2 градуса - на побережье Средиземного моря. В ночные часы температура воздуха была выше на 1-2 градуса.

Метеорологи отмечают, что только в июле было всего лишь несколько дней, когда температура соответствовала средним показателям для этого месяца.

В течение июля было зарегистрировано три волны существенного повышения температуры воздуха. Во время первой волны, которая наблюдалась с 1 по 4 июля, в Негеве воздух прогрелся днем до 42, в долинах на севере Израиля - до 43, в Иорданской долине - до 46.

Вторая волна жаркого воздуха накрыла Израиль с 10 по 17 июля, в этот период в Негеве воздух прогрелся до 40, в низинах на севере Израиля до 41, в Иорданской долине - до 45 градусов.

Третья волна жаркого воздуха накрыла Израиль с 21 по 27 июля, однако температура воздуха была в это время чуть выше среднестатистических показателей.





