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СМИ: полиция допросит Арье Дери по подозрению в получении взятки

время публикации: 07:13 | последнее обновление: 07:13 блог версия для печати фото
Арье Дери

В понедельник, 31 июля, телеканал "Кан 11" сообщил, что в ближайшие дня полиция вновь допросит министра внутренних дел Арье Дери. Согласно опубликованной информации, в отношении главы ШАС возникли подозрения в получении им взятки. Напомним, что ранее полиция трижды допрашивала Дери по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и обмане общественного доверия. Подозрения во взяточничестве более тяжелые. В настоящий момент Дери никак не комментирует публикацию канала "Кан 11".

Как сообщалось ранее, новое дело Дери касается деятельности организации "Мифалот симха", возглавляемой женой министра внутренних дел, а также финансирования недвижимости, приобретенного Арье Дери в последние годы в Иерусалиме и поселке Сафсуфа на севере страны.

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