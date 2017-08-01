СМИ: полиция допросит Арье Дери по подозрению в получении взятки

В понедельник, 31 июля, телеканал "Кан 11" сообщил, что в ближайшие дня полиция вновь допросит министра внутренних дел Арье Дери. Согласно опубликованной информации, в отношении главы ШАС возникли подозрения в получении им взятки. Напомним, что ранее полиция трижды допрашивала Дери по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и обмане общественного доверия. Подозрения во взяточничестве более тяжелые. В настоящий момент Дери никак не комментирует публикацию канала "Кан 11".

Как сообщалось ранее, новое дело Дери касается деятельности организации "Мифалот симха", возглавляемой женой министра внутренних дел, а также финансирования недвижимости, приобретенного Арье Дери в последние годы в Иерусалиме и поселке Сафсуфа на севере страны.