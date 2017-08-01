Евреи и мусульмане подрались на Храмовой горе, задержаны четыре человека

Во вторник, 1 августа, на Храмовой горе произошла драка на между иудеями и мусульманами. Согласно опубликованной информации, инцидент начался в тот момент, когда группа еврейских паломников выходила с территории Храмовой горы и столкнулась с мусульманином.

Как сообщает полиция, словесная перепалка между ними быстро переросла в драку. Полиция задержала трех еврейских участников драки и мусульманина.

Кроме того, с территории Храмовой горы были удалены шестеро евреев, нарушивших правила посещения. Речь идет, как правило, о попытке помолиться или пронести на территорию Храмовой горы элементы иудейского культа.

По сообщению полиции, визиты на Храмовую гору продолжаются.

Как сообщает сайт NRG, к 11:00 на Храмовую гору поднялись 1043 еврея, рекордное число паломников.