Две женщины пострадали в ДТП в Бат-Яме и возле Афулы

Во вторник, 1 августа, автомобиль сбил 70-летнюю женщину на улице Иерушалаим в Бат-Яме. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Фельдшеры скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали женщине первую помощь и доставили ее в больницу "Вольфсон" в Холоне.

28-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести в результате ДТП с участием двух транспортных средств в мошаве Кфар-Барух возле Афулы. Еще один участник аварии получил легкие травмы.

Фельдшеры МАДА оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницу "А-Эмек" в Афуле.