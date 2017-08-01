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В Израиле

Две женщины пострадали в ДТП в Бат-Яме и возле Афулы

время публикации: 09:01 | последнее обновление: 09:01 блог версия для печати фото
На месте ДТП в мошаве Кфар-Барух возле Афулы. 1 августа 2017 года

Во вторник, 1 августа, автомобиль сбил 70-летнюю женщину на улице Иерушалаим в Бат-Яме. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Фельдшеры скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали женщине первую помощь и доставили ее в больницу "Вольфсон" в Холоне.

28-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести в результате ДТП с участием двух транспортных средств в мошаве Кфар-Барух возле Афулы. Еще один участник аварии получил легкие травмы.

Фельдшеры МАДА оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницу "А-Эмек" в Афуле.

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