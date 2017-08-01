Пожар в жилом доме в Тель-Авиве, пострадала 30-летняя женщина

В квартире одного из домов на улице Смадар в тель-авивском районе Шхунат а-Тиква вечером в понедельник, 31 июля, произошел пожар, в результате которого пострадала женщина в возрасте примерно 30 лет.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей, отравившейся угарным газом и получившей ожоги, первую помощь и доставили ее в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Женщина была погружена в медикаментозную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивается врачами как тяжелое.