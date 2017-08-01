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В Израиле

В день поста 9 ава более тысячи евреев поднялись на Храмовую гору

время публикации: 12:35 | последнее обновление: 13:10 блог версия для печати фото
У входа на Храмовую гору. 1 августа 2017 года
У входа на Храмовую гору. 1 августа 2017 года
У входа на Храмовую гору. 1 августа 2017 года
ВСЕ ФОТО

Во вторник, 1 августа, в день поста 9 ава, 1043 еврейских паломника посетили Храмовую гору. Речь идет о рекордном числе евреев, поднявшихся на гору за один день.

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Как сообщает сайт NRG, многие желающие подняться на Храмовую гору ночевали возле Магрибских ворот. Десятки людей не успели подняться в часы, отведенные для визитов евреев. Согласно распорядку, еврейские паломники могут подняться на гору с 7:30 до 10:00. По утверждению некоторых поднимавшихся на гору людей, полиция проводила особо тщательный досмотр каждого, что привело к затору у входа, и многие ожидавшие не успели пройти на гору.

Полиция удалила с территории шестерых евреев, которых заподозрили в намерении помолиться. По утверждению свидетелей инцидента, в отношении одного из удаленных была применена сила.

Как сообщалось ранее, у входа на Храмовую гору произошла драка. Согласно опубликованной информации, инцидент начался в тот момент, когда группа еврейских паломников выходила с территории Храмовой горы и столкнулась с мусульманином.

Как сообщает полиция, словесная перепалка между ними быстро переросла в драку. Полиция задержала трех еврейских участников драки и мусульманина.

В настоящий момент визиты на гору продолжаются.

Напомним, что в последние недели Храмовая гора была объектом напряжённости после того, как 14 июля террористы застрелили там двух сотрудников полиции. В ответ на это, Израиль установил на месте металлодетекторы и камеры наблюдения. От нововведений отказались под давлением ВАКФа и Иордании.

В настоящий момент меры безопасности на Храмовой горе те же, что были на момент совершения теракта 14 июля.



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