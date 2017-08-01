Пара из Хайфы обвиняется в убийстве Юрия Богомазова

Во вторник, 1 августа, прокуратура Хайфского округа предъявила 27-летнему Тамару Худжирату и его 25-летней подруге Карин Самноди обвинения в убийстве их соседа Юрия Богомазова, а также в ограблении, поджоге и создании препятствий следствию.

Преступление было совершено 10 июля в квартире покойного на улице Сиркин в Хайфе.

Согласно обвинительному заключению, Худжират и Самноди несколько раз брали деньги у Богомазова. Когда он отказался дать им денег, они ударили его ножом. Затем обвиняемые подожгли квартиру и сбежали. Тело убитого обнаружили пожарные после того, как потушили возгорание.

Прокуратура попросила окружной суд в Хайфе продлить арест обвиняемым до окончания судебного процесса.