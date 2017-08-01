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Предъявлено обвинение водителю, сбившему насмерть Валентину Хазину в Нетании

время публикации: 10:24 | последнее обновление: 10:24 блог версия для печати фото
Предъявлено обвинение водителю, сбившему насмерть Валентину Хазину в Нетании

Во вторник, 1 августа, 63-летнему жителю Нетании Хаиму Ишаю было предъявлено обвинение в причинении смерти по халатности 76-летней Валентине Хазиной. 24 апреля Ишай сбил Хазину на своем автомобиле, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Давид а-Мелех в Нетании.

В обвинительном заключении отмечается, что другой пешеход, находившийся на месте происшествия, подал водителю знак, чтобы он сбросил скорость, однако, Ишай не отреагировал на предупреждение и сбил женщину.

В результате ДТП Хазина получила тяжелые травмы. Она была доставлена в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, где вскоре скончалась.

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