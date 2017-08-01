В Идне конфискованы деньги, полученные семьей убийцы полицейского от ХАМАСа

Пресс-служба Армии обороны Израиля передает, что в ночь на 1 августа военнослужащие бригады "Иегуда" провели операцию в деревне Идна (к западу от Хеврона), в ходе которой были конфискованы денежные средства у семьи террориста, убившего в 2014 году подполковника полиции Баруха Мизрахи.

В сообщении не сказано, о какой конкретно семье идет речь. Но отмечено, что эта семья регулярно получает деньги от террористической организации ХАМАС.

Отметим, что 17 июля сообщалось об аналогичной операции в доме семьи Мухаммада Ахмада Нимара, который 14 апреля 2014 года, в день начала празднования Песаха, около Хеврона обстрелял израильский автомобиль. В результате этого нападения был убит подполковник полиции Барух Мизрахи, его беременная жена и 9-летний сын получили ранения. Террорист, проживавший в деревне Идна, был арестован. После чего его семья стала получать финансовую помощь от ХАМАСа.

Мухаммад Ахмад Нимар был активистом ХАМАСа, во время "второй интифады" был осужден за террор, но вышел на свободу в рамках "сделки Шалита", а через несколько лет после этого убил офицера полиции и вновь оказался в тюрьме, получив пожизненный срок.

В последние недели пресс-служба ЦАХАЛа регулярно сообщает об операциях, целью которых является изъятие денег у семей террористов и конфискация автомобилей, приобретенных на средства, полученные в качестве "компенсаций" от террористических группировок.

В ночь на 31 июля в Иудее была проведена операция, в ходе которой у семьи, поддерживаемой на средства террористической организации, были конфискованы деньги и автомобиль. При этом не сообщалось, о какой именно семье идет речь.

В ночь на 30 июля в районе Дженина израильские военные совместно с сотрудниками полиции и общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию, в ходе которой был произведен обыск в доме одного из террористов, причастных к убийству 1 октября 2015 года супругов Эйтама и Наамы Хенкин. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в ходе обыска были конфискованы автомобили, приобретенные родственниками террориста на деньги, переданные им представителями террористической организации ХАМАС в качестве "премии" за осуществленный теракт. Местные жители пытались воспрепятствовать действиям израильских военных и сотрудников ШАБАКа, полицейские были вынуждены применить оружие (судя по официальному сообщению, применялись малокалиберные винтовки Ruger). Двое участников беспорядков были ранены.





