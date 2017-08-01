1 августа 2017 г.
последняя новость: 12:06
Лолита окончательно... разделась
Сокровище Грузии привезут в Израиль
Известный музыкант не вернется в Россию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:06 Пара из Хайфы обвиняется в убийстве Юрия Богомазова
11:37 Евреи и мусульмане подрались на Храмовой горе, задержаны четыре человека
11:36 Партия МЕРЕЦ подала иск в БАГАЦ, требую закрыть радиопрограмму Йорама Шефтеля
10:44 В день поста 9 ава сотни евреев поднялись на Храмовую гору
10:24 Предъявлено обвинение водителю, сбившему насмерть Валентину Хазину в Нетании
09:42 В связи с обновлением систем нет доступа к сайтам банков "А-Бейнлеуми" и "Оцар а-хаяль"
09:01 Две женщины пострадали в ДТП в Бат-Яме и возле Афулы
08:37 9 ава тысячи верующих пришли на молитву к Стене плача
07:13 СМИ: полиция допросит Арье Дери по подозрению в получении взятки
07:03 В Идне конфискованы деньги, полученные семьей убийцы полицейского от ХАМАСа
В Израиле

Партия МЕРЕЦ подала иск в БАГАЦ, требую закрыть радиопрограмму Йорама Шефтеля

время публикации: 11:36 | последнее обновление: 11:36 блог версия для печати фото
Йорам Шефтель

Во вторник, 1 августа, партия МЕРЕЦ подала иск в БАГАЦ против Управления второго канала телерадиовещания с требованием снять с эфира программу "Нервный Шефтель" ("Шефтель ацбани").

Речь идет об авторской программе адвоката Йорама Шефтеля на радиостанции "Радио ле-ло афсака", и по утверждению лидеров МЕРЕЦ, в эфире программы звучат подстрекательские призывы против журналистов, судей и политиков из левых партий. В апелляции приводятся примеры таких высказываний адвоката Шефтеля: "МЕРЕЦ – это идеологическое крыло политических банд в Израиле", "Гальон на практике была спикером ХАМАС", "Заава Гальон – это отброс рода человеческого в самом мерзком смысле слова".

Накануне адвокат Шефталь был вынужден извиниться перед начальником генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом за то, что назвал его "толстым и убогим чиновником, который вовсе не выглядит солдатом". Шефтель принес свои публичные извинения Айзенкоту по требованию руководства Управления Второго канала. "Я не считаю правильным использовать мотив внешнего вида человека для критики его деятельности. Извиняюсь перед обидевшимися", - сказал Шефтель.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июля 2017 г.
Адвокат Эльора Азарии намерен опротестовать решение суда







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 1 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017