Партия МЕРЕЦ подала иск в БАГАЦ, требую закрыть радиопрограмму Йорама Шефтеля

Во вторник, 1 августа, партия МЕРЕЦ подала иск в БАГАЦ против Управления второго канала телерадиовещания с требованием снять с эфира программу "Нервный Шефтель" ("Шефтель ацбани").

Речь идет об авторской программе адвоката Йорама Шефтеля на радиостанции "Радио ле-ло афсака", и по утверждению лидеров МЕРЕЦ, в эфире программы звучат подстрекательские призывы против журналистов, судей и политиков из левых партий. В апелляции приводятся примеры таких высказываний адвоката Шефтеля: "МЕРЕЦ – это идеологическое крыло политических банд в Израиле", "Гальон на практике была спикером ХАМАС", "Заава Гальон – это отброс рода человеческого в самом мерзком смысле слова".

Накануне адвокат Шефталь был вынужден извиниться перед начальником генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом за то, что назвал его "толстым и убогим чиновником, который вовсе не выглядит солдатом". Шефтель принес свои публичные извинения Айзенкоту по требованию руководства Управления Второго канала. "Я не считаю правильным использовать мотив внешнего вида человека для критики его деятельности. Извиняюсь перед обидевшимися", - сказал Шефтель.