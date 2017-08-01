СМИ: известная израильская актриса выпала из окна

Радиостанция "Кан Бет" передала в вечернем выпуске новостей, что известная израильская актриса выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже здания в Яффо.

Она доставлена в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Сайт Walla News пишет, что актриса находилась в состоянии алкогольного опьянения, и, по всей видимости, выпала из окна случайно.

По словам врачей больницы "Ихилов", пациентка получила тяжелые травмы и они пытаются стабилизировать ее состояние. Пациентка находится в отделении интенсивной терапии. Она погружена в состояние искусственной комы и подключена к аппарату вентиляции легких.

Пресс-служба полиции сообщила, что, по данным предварительного расследования, нет виновных в падении женщины.