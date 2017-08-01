1 августа 2017 г.
Лолита окончательно... разделась
Сокровище Грузии привезут в Израиль
Известный музыкант не вернется в Россию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:07 СМИ: известная израильская актриса выпала из окна
21:50 В результате пожара в кафе в Эйлабуне пострадали два человека
19:48 Метеослужба: июль 2017 года был самым жарким за всю историю наблюдений
19:02 Пост 9 ава глазами работников "скорой помощи"
18:07 10-й канал: экс-глава аппарата канцелярии Нетаниягу получит статус госсвидетеля
17:48 В Лоде задержан мужчина, разгуливавший нагишом перед синагогой
17:41 Суд наложил запрет на публикацию подробностей расследования "дела субмарин"
17:18 Орнитолог-любитель обнаружил на севере Израиля гнездо савок
16:29 Охранники и морская полиция спасли пациента "Рамбам", когда он попытался утопиться
15:43 В Холоне пожилой мужчина получил удар током
В Израиле

СМИ: известная израильская актриса выпала из окна

время публикации: 22:07 | последнее обновление: 22:47 блог версия для печати фото
СМИ: известная израильская актриса выпала из окна

Радиостанция "Кан Бет" передала в вечернем выпуске новостей, что известная израильская актриса выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже здания в Яффо.

Она доставлена в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Сайт Walla News пишет, что актриса находилась в состоянии алкогольного опьянения, и, по всей видимости, выпала из окна случайно.

По словам врачей больницы "Ихилов", пациентка получила тяжелые травмы и они пытаются стабилизировать ее состояние. Пациентка находится в отделении интенсивной терапии. Она погружена в состояние искусственной комы и подключена к аппарату вентиляции легких.

Пресс-служба полиции сообщила, что, по данным предварительного расследования, нет виновных в падении женщины.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июля 2017 г.
Утонул полковник Рами Фейг, лауреат премии Израиля в области безопасности
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июля 2017 г.
Скончался известный израильский певец Амир Фришер Гутман







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 1 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017