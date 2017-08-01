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В Израиле

Пост 9 ава глазами работников "скорой помощи"

время публикации: 19:02 | последнее обновление: 19:02 блог версия для печати фото
Пост 9 ава глазами работников "скорой помощи"

Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщила, что со вчерашнего вечера фельдшеры "скорой" оказали помощь 168 израильтянам, соблюдавшим пост 9 ава.

96 человек обратились за медицинской помощью из-за слабости и головокружения.

К 66 израильтянам была вызвана "скорая" после того, как они потеряли сознание.

6 человек нуждались в медицинской помощи из-за обезвоживания.

МАДА также опубликовала свои рекомендации по выходу из поста. Фельдшеры напоминают, что после голодания важно не переедать. Перед тем, как сесть за стол, следует выпить стакан теплой воды или чая с печеньем или двумя бутербродами с сыром. И лишь через час приступить к застолью.

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