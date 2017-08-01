Охранники и морская полиция спасли пациента "Рамбам", когда он попытался утопиться

Во вторник, 1 августа, в больнице "Рамбам" в Хайфе произошло чрезвычайное происшествие. Молодой мужчина, доставленный с жалобами на сильные боли из другой клиники, попытался покончить с собой.

Мужчина выбежал из больницы, побежал к морю и бросился в воду прямо в одежде. Охранники больницы, бросившиеся за ним следом, остановились на берегу и, видя, как мужчина удаляется от берега, вызвали морскую полицию.

Увидев патрульный катер, мужчина попытался отплыть от него. Сотрудникам морской полиции пришлось приложить усилия для того, чтобы вытащить мужчину из воды. После этого он вновь был доставлен в больницу.

Сайт Mako сообщает, что попытка покончить с собой не привела к ухудшению в состоянии пациента.