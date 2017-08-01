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Прогноз погоды на 1 августа: солнечно и жарко

время публикации: 05:53 | последнее обновление: 05:53 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 1 августа: солнечно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 1 августа, будет солнечно и жарко. В горных и внутренних районах сухо, температура выше среднесезонной. На побережье – душно, высокая влажность воздуха.

В Иерусалиме – 23-33 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 31-42. В Беэр-Шеве – 23-36, в Мицпе-Рамоне –22-34, на побережье Мертвого моря – 31-41, в Ашкелоне – 25-31, в Ариэле – 23-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-40, на Голанских высотах – 21-37.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду-четверг температура немного понизится. В пятницу – без изменений.

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