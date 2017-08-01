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В Израиле

9 ава тысячи верующих пришли на молитву к Стене плача

время публикации: 08:37 | последнее обновление: 08:41 блог версия для печати фото
Иерусалим, 31 июля 2017 года

Полиция готовится к прибытию к Стене плача большого количество молящихся на исходе поста 9 ава. В связи с этим с 17 часов вторника, 1 августа, будет закрыт въезд в Старый город Иерусалима для всех частных транспортных средств за исключением автомобилей жителей этого района.

Граждан просят пользоваться общественным транспортом. Машины со знаком "Инвалид" смогут заехать в Старый город через Сионские ворота, сообщает пресс-служба полиции.

В течение минувшей ночи на молитву к Стене плача пришли тысячи верующих. Порядка 500 человек приняли участие в марше женского движения "Женщины в зеленом" ("Нашим бэярок"). Мероприятие прошло без происшествий.

Накануне 9 ава были усилены меры безопасности в Иерусалиме. Полицейские, пограничники и добровольцы участвуют в поддержании порядка в стенах Старого города и рядом с ним. Также усилена охрана синагог.

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