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В Израиле

Суд наложил запрет на публикацию подробностей расследования "дела субмарин"

время публикации: 17:41 | последнее обновление: 17:41 блог версия для печати фото
Суд наложил запрет на публикацию подробностей расследования "дела субмарин"

По просьбе полиции мировой суд Ришон ле-Циона выпустил запрет на публикацию любых подробностей, связанных с расследованием "дела субмарин".

В частности, запрет касается публикации данных, полученных от государственного свидетеля Мики Ганора, а также следственных мероприятий, которые проводятся на основе полученной от него информации.

Запрет будет действовать до 17 сентября.

Напомним, что Мики Ганору, который был посредником между Израилем и немецкой компанией ThyssenKrupp при заключении сделки о приобретении подводных лодок, предоставлен статус государственного свидетеля в обмен на его согласие сообщить все, что ему известно по так называемому "делу 2000". Как сообщил Десятый канал ИТВ, полиция и прокуратура взвешивают возможность предоставить Ганору полный иммунитет и не предъявлять ему обвинений. Ганор подозревается в мошенничестве, отмывании денег и вступлении в преступный сговор.

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