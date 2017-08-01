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В Израиле

Орнитолог-любитель обнаружил на севере Израиля гнездо савок

время публикации: 17:18 | последнее обновление: 17:18 блог версия для печати фото
Орнитолог-любитель обнаружил на севере Израиля гнездо савок

Внимание фермера и орнитолога-любителя Эльдада Амира в прошлые выходные привлекли утка и четыре утенка, плававшие в одном из водоемов на севере Израиля. Они были непохожи на птиц, обитающих и размножающихся в этом районе: коренастая утка имела круглую голову с продольными полосами на щеках, серый клюв и торчащий хвост.

Вскоре любитель-орнитолог понял, что он стал свидетелем исторического момента: семейство савок свило гнездо в Израиле, и гордая мама выгуливает свое потомство.

Сайт Walla News приводит комментарии специалистов Общества защиты природы, которые говорят, что савок можно наблюдать в Израиле только зимой. Они обычно останавливаются на зимовку на водоемах Изреельской долины, но весной они покидают Израиль, чтобы свить свои гнезда в более прохладных странах.

Специалистам до сих пор не было известно, чтобы савки оставались в Израиле на гнездовье.

По словам специалистов, в 80-е годы стала расти количество савок, останавливающихся в Израиле на зимовку. В 2014 году, по данным орнитологов, Израиль посетили около 3.500 уток этого вида. По оценкам специалистов, это около 80% "европейских савок".

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