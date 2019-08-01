Столкновение на границе Газы: ранены военнослужащие, террорист уничтожен

Рано утром в четверг, 1 августа, была разрешена к публикации информация о том, что между 2 и 3 часами ночи на границе сектора Газы были ранены офицер и два солдата ЦАХАЛа. В ходе столкновения один террорист был уничтожен.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, инцидент произошел около пограничного забора к востоку от Хан-Юниса. Нарушитель границы открыл огонь по военнослужащим, ранив троих из них. Ответным огнем террорист был ликвидирован.

Раненые военнослужащие госпитализированы: офицер получил ранение средней тяжести, двое солдат ранены легко. Их семьи уведомлены о случившемся.

В ходе ответных действий ЦАХАЛа были задействованы танк и беспилотная авиация. Танк атаковал один из наблюдательных постов ХАМАСа, БПЛА нанес удар по целям восточнее Хан-Юниса, сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр".

На момент публикации этого сообщения минздрав Газы не подтверждает сведения об убитом боевике. Возможно, его тело не было передано властям сектора.





