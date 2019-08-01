Завершилась подача предвыборных списков, раскол в правом лагере

В 22:00 глава партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен Гвир подал в Центризбирком предвыборный список своей партии. Это было сделано после того, как провалились переговоры об объединении с блоком правых партий.

Таким образом, на выборах в Кнессет 22-го созыва будут баллотироваться четыре правых списка. "Объединенные правые" во главе с Айелет Шакед, "Зеут" во главе с Моше Фейглиным, "Оцма Иегудит" во главе с Итамаром Бен Гвиром и партия "Ноам".

Бен Гвир обвинил бывшего министра просвещения Нафтали Беннета в срыве переговоров. По утверждению Бен Гвира, Беннет предпочел удовлетворить собственное эго, а не создать единый список правых сил. "Я очень надеюсь, что итогом этого не станет создание левого правительства, поскольку у Беннета есть братский союз с Яиром Лапидом", - сказал он.

В момент подачи предвыборного списка глава центра избиркома судья Ханан Мельцер предложил Бен Гвиру использовать буквы "каф" и "хаф софит" (כ"ך). На что Бен Гвир ответил: "Я не ищу поводов для того, чтобы мне запретили участвовать в выборах".

Переговоры между "Объединенными правыми" и "Оцма Иегудит" продолжались до последней минуты. По некоторым сведениям, Бен Гвиру предлагалось шестое место в списке, однако он требовал вернуться на пятое. На это требование наложили вето Беннет и Шакед.

Ранее предвыборные списки подали партии левого лагеря. Левее "Кахоль Лавана" баллотируются три списка: "Авода-Гешер" во главе с Амиром Перецем, "Демократический лагерь" во главе с Горовицем и Эхудом Бараком, и "Объединенный арабский список" во главе Айманом Удой и Ахмадом Тиби.

В момент подачи предвыборного списка партии "Кахоль Лаван" произошел курьезный эпизод, когда глава блока Бени Ганц, отвечая на вопрос журналиста, сначала не отверг возможности создания правительства национального единства с Биньямином Нетаниягу. "Мы делаем то, что хорошо для государства Израиль", - сказал он. После того, как его слова вызвали резкую критику, Ганц пояснил, что не расслышал заданный ему вопрос. "Во время армейской службы я держал винтовку М16 рядом с правым ухом, и оно не очень хорошо слышит. Возможно, я просто не понял вопрос. И поэтому хочу пояснить: я собираюсь сменить Биньямина Нетаниягу, а не сидеть с ним в одном правительстве".

Не менее курьезный случай произошел в партии "Авода", где в последний момент бывший депутат Кнессета Нахман Шай отказался от забронированного для него 14-го места в списке. По результатам праймериз, Нахман Шай должен был занимать 8-е место, но после кооптирования кандидатов от партии "Гешер" он оказался на 14-м месте, которое является нереальным.

В парламентских выборах в Кнессет 22-го созыва будут участвовать 32 списка.

Подводя итоги дня, из "Ликуда" передали: "Раскол правого лагеря приведет к потере многих голосов, и в результате - к созданию левого правительства Лапида и Ганца. Необходимо голосовать только за "Ликуд", потому что только "Ликуд" гарантирует правое правительство во главе с Нетаниягу".





