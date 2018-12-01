Прошли учения кинологического подразделения ЦАХАЛа "Окец". ФОТО, ВИДЕО

Специальное кинологическое подразделение Армии обороны Израиля "Окец" ("Жало") провело недельные учения, в ходе которых отрабатывались различные сценарии и варианты действий в боевой ситуации. Особое внимание было уделено штурму, поискам и обезвреживанию взрывных устройств, а также поисково-спасательным операциям.

В течение недели бойцы подразделения "Окец" на открытой и застроенной местности, а также под землей, выполняли различные боевые задачи, среди которых – обнаружение взрывных устройств, обнаружение врага и захват оружия. В учениях принимали участие бойцы подразделения "Оз" и бригады "Кфир".

Командир подразделения "Окец", подполковник Г., сказал: "У бойцов была очень напряженная неделя, во время учений им приходилось действовать в различных сложных сценариях и ситуациях. Мы видим, что подразделение сильно и готово действовать, разыскивая террористов, взрывные устройства и оружие".

"Окец" считается одним из лучших кинологических армейских подразделений в мире. Главной задачей подразделения является помощь при выполнении антитеррористических операций. За последние годы собаки "Окец" участвовали во Второй ливанской войне, в трех операциях в Газе ("Литой свинец", "Облачный столп", "Нерушимая скала"), в операции "Вернуть братьев" и многих других.

Отряд военных собаководов был создан в ЦАХАЛе еще в 1948 году. Основные специализации собак: задержание и нейтрализация противника, поиск оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, участие в поисково-спасательных операциях. "Окец" многократно привлекали к спасательным миссиям ЦАХАЛа за рубежом.

Основные породы собак, проходящих службу в подразделении "Окец" – бельгийские и немецкие овчарки, лабрадоры, а также собаки некоторых малых пород. Срок армейской службы собаки – не более семи-восьми лет.





