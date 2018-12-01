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В Израиле

Прошли учения кинологического подразделения ЦАХАЛа "Окец". ФОТО, ВИДЕО

время публикации: 1 декабря 2018 г., 19:25 | последнее обновление: 1 декабря 2018 г., 21:12 блог версия для печати фото
Учения кинологического подразделения ЦАХАЛа "Окец"
Учения кинологического подразделения ЦАХАЛа "Окец"
Учения кинологического подразделения ЦАХАЛа "Окец"
ВСЕ ФОТО

Специальное кинологическое подразделение Армии обороны Израиля "Окец" ("Жало") провело недельные учения, в ходе которых отрабатывались различные сценарии и варианты действий в боевой ситуации. Особое внимание было уделено штурму, поискам и обезвреживанию взрывных устройств, а также поисково-спасательным операциям.

В течение недели бойцы подразделения "Окец" на открытой и застроенной местности, а также под землей, выполняли различные боевые задачи, среди которых – обнаружение взрывных устройств, обнаружение врага и захват оружия. В учениях принимали участие бойцы подразделения "Оз" и бригады "Кфир".

Командир подразделения "Окец", подполковник Г., сказал: "У бойцов была очень напряженная неделя, во время учений им приходилось действовать в различных сложных сценариях и ситуациях. Мы видим, что подразделение сильно и готово действовать, разыскивая террористов, взрывные устройства и оружие".

"Окец" считается одним из лучших кинологических армейских подразделений в мире. Главной задачей подразделения является помощь при выполнении антитеррористических операций. За последние годы собаки "Окец" участвовали во Второй ливанской войне, в трех операциях в Газе ("Литой свинец", "Облачный столп", "Нерушимая скала"), в операции "Вернуть братьев" и многих других.

Отряд военных собаководов был создан в ЦАХАЛе еще в 1948 году. Основные специализации собак: задержание и нейтрализация противника, поиск оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, участие в поисково-спасательных операциях. "Окец" многократно привлекали к спасательным миссиям ЦАХАЛа за рубежом.

Основные породы собак, проходящих службу в подразделении "Окец" – бельгийские и немецкие овчарки, лабрадоры, а также собаки некоторых малых пород. Срок армейской службы собаки – не более семи-восьми лет.



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