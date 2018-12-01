Граффити в Ашдоде: "Русских здесь не хотят". Реакция политиков и общественных деятелей

В пятницу, 30 ноября, у входа в здание министерства абсорбции и внутренних дел в Ашдоде появилась надпись на иврите "רוסים לא רצויים פה" ("Русских здесь не хотят"), сообщает сайт 0404.co.il.

Первым на это граффити отреагировал председатель парламентской фракции НДИ Роберт Илатов, заявивший, что речь идет об опасном и тревожном явлении.

"К сожалению, мы привыкли возмущаться проявлениями антисемитских настроений в Европе, но такие "заявления", сделанные в центре Израиля и направленные против целой общины столь же тревожны и подлежат искоренению. Я призываю израильскую полицию расследовать этот инцидент и привлечь виновных к ответственности".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу также выступил с осуждением граффити. "Я категорически и резко осуждаю граффити, направленное против репатриантов из стран бывшего Советского Союза, появившееся в Ашдоде на стене здания министерства абсорбции. В Израиле нет места подобным надписям, направленным против этой славной алии, внесшей огромный вклад в успех государства Израиль. Надеюсь, ответственные за содеянное будут пойманы как можно скорее".

Президент ЕАЕК и вице-президент Всемирного еврейского конгресса Михаил Мирилашвили заявил, что "проявление расизма в Израиле по отношению к русскоязычным евреям является позорным и предосудительным явлением, о котором больше нельзя молчать".

"Нужно говорить об этом и бороться с этим. Как будто недостаточно трудностей, выпадающих на долю тех, кто решает приехать в Израиль, русскоязычные евреи должны страдать в Израиле от той же ненависти, от которой они страдали, будучи евреями в странах своего происхождения. Необходимо выяснить, кто именно стоит за этим оскорбительным граффити и добиться того, чтобы они понесли за это наказание, чтобы подобные явления больше не повторялись в будущем", - подчеркнул Мирилашвили.





