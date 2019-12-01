Начался осенний призыв в боевые подразделения ЦАХАЛа: число призывников-ультраортодоксов уменьшается

26 ноября начался осенний призыв в боевые подразделения ЦАХАЛа, сообщила армейская пресс-служба. Согласно опубликованной информации, призыв продлится три недели и завершится 11 декабря.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что призывники – юноши и девушки – будут проходить службу в боевых подразделениях на разных должностях: полевых, логистических и иных.

По сообщению армейской пресс-службы, базы обеспечения предоставят военнослужащим всю необходимую амуницию и инвентарь. Призывники пройдут тщательные медицинские проверки в дополнение к тем, которые они прошли перед призывом.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, среди призывников 61,9% юношей и 38,1% девушек.

Среди призывников 482 новых репатрианта (277 юношей, 205 девушек). В ЦАХАЛ призываются 452 военнослужащих-одиночек. Больше всего новобранцев-репатриантов прибыли из России, Украины, Франции и США. По одному солдату репатриировались из Индонезии, Ирландии, Сальвадора, Албании, Барбадоса, Зимбабве, Таджикистана, Туниса, Норвегии, Кубы, Кыргызстана и Камбоджи.

Пресс-служба ЦАХАЛа не приводит данных о призыве ультраортодоксов, однако по информации, опубликованной газетой "Гаарец", число харедим, надевших военную форму, в 2018 году сократилось на 20% по сравнению с 2017 годом. В минувшем году на военную службу призвались 2.480 ультраортодоксов, в то время как в 2017 число солдат-харедим составляло 3.070. Согласно опубликованной информации, впервые с 2007 года, когда ЦАХАЛ открыл целевые проекты призыва ультраортодоксов, число призывников-харедим сократилось. Число призывников-харедим в 2018 году было на 800 человек меньше нормы, установленной правительством (3.200 человек в год).





