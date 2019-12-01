В результате аварии около Иерусалима погибли женщина и маленький ребенок

Около 7:30 поступила информация о том, что в результате аварии в районе Иерусалима погибли женщина и маленький ребенок.

- Пришел в сознание водитель, по вине которого погибли летняя Ципи Римель и ее новорожденная дочь



Напомним, что минувшей ночью на перекрестке Гиват-Зеэв (шоссе номер 443) столкнулись два автомобиля.

Согласно сообщению пресс-службы "Маген Давид Адом", прибывшие на место бригады скорой помощи оказали пострадавшим, среди которых были младенец и молодая женщина, их состояние оценивалось как критическое. Еще один ребенок ребенок и молодой мужчина были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Младенец был доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим", остальные пострадавшие – в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

Утром стало известно, что женщина и маленький ребенок умерли. По оценке врачей, состояние 12-летнего мальчика – критическое. Пострадавший молодой мужчина в настоящее время находится в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем", его состояние от средней тяжести до тяжелого.

Разрешено к публикации, что погибли 34-летняя Ципи Римель и ее маленькая дочь Ноам Рахель, которой было всего три недели. Они проживали в поселке Неве Цуф (Халамиш) в Биньямине.

Пресс-служба полиции сообщает, что, по данным предварительного расследования, причиной аварии стало превышение допустимой скорости водителем одного из автомобилей, попавших в аварию на 443-й трассе.

Отметим, что ночью и утром 1 декабря в результате различных аварий погибли не менее пяти человек. На 4-й трассе в районе перекрестке Бней-Дрор автомобиль насмерть сбил пешехода, мужчину примерно 70 лет. На улице А-Хицим в Герцлии погиб водитель грузовика-эвакуатора, мужчина примерно 50 лет. На 443-й трассе около перекрестка Адам насмерть разбился мотоциклист, мужчина примерно 60 лет.