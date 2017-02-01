ЦАХАЛ призвал жителей Амоны добровольно покинуть дома

Примерно в 8:00 поступила информация о том, что командование силами ЦАХАЛа, принимающими участие в операции по выселению жителей Амоны, обратились к жителям с предложением добровольно покинуть дома, чтобы избежать насильственной эвакуации.

Журналисты, находящиеся на территории форпоста, сообщают, что среди жителей существуют разногласия по поводу возможности добровольной эвакуации. Несколько семей намереваются в ближайшее время покинуть Амону и перебраться в Офру, где ведутся работы по установке новых "караванов". В то же время абсолютное большинство семей намерены оставаться в домах до прихода сил безопасности и не покидать их добровольно.

В утренние часы в районе Амоны продолжается подготовка к выселению жителей. В нескольких местах имели место беспорядки, в ходе которых в стороны полицейских и военнослужащих были брошены камни. Никто не пострадал. О задержанных не сообщается.