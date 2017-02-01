В ходе эвакуации Амоны травмы получили около 20 полицейских

Пресс-служба полиции Израиля сообщает, что в ходе эвакуации форпоста Амона ранения получили около 20 полицейских, состояние которых оценивается как легкое.

Часть из тех, кто обратились за помощью к медикам и были госпитализированы, в настоящее время уже выписаны из больниц, оставшиеся получили медицинскую помощь по месту службы.

К этому часу освобождены 28 домов и эвакуированы проживавшие в Амоне 11 семей, еще столько же покинули свои жилища по согласию.

С начала эвакуации были задержаны 13 человек, которые протестовали против выселения и препятствовали работе полицейских. Эвакуация продолжилась и после захода солнца – вопреки ранее озвученному плану.