Полицейские впервые вошли на территорию Амоны накануне эвакуации

Рано утром в среду, 1 февраля, несколько десятков сотрудников полиции вошли на территорию форпоста Амона и обошли поселок. Группа молодых людей, активистов поселенческого движения, пытаются блокировать доступ в Амону.

Накануне армия и полиция начали подготовку к эвакуации жителей Амоны. На дорогах, ведущих к форпосту, были развернуты блокпосты.

Сотрудники спецподразделения полиции ЯСАМ, несущие дежурство на блокопостах, получили приказ пропускать в Амону только местных жителей.

Местный совет округа Биньямин разослал жителям сообщения с перечнем дорог, которые будут перекрыты. Согласно этому сообщению, на одном из участков шоссе №60 будет запрещено движение частного транспорта. Исключение будет сделано для жителей поселений Офра, Амона, Гиват Асаф, Бейт-Эль. Для того, чтобы проехать через блокпосты жителям перечисленных населенных пунктов надо будет предъявить удостоверение личности.

Ранее у въезда на территорию форпоста Амона было вывешено распоряжение о выселении жителей. Согласно этому документу, они должны покинуть свои дома не позднее, чем через 48 часов. "Через 48 часов с момента публикации этого распоряжения, вход на указанную территорию, а также нахождение там будет запрещено. Владелец любого имущества обязан удалить его с указанной территории не позднее, чем через 48 часов.