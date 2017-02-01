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В Израиле

Полицейские впервые вошли на территорию Амоны накануне эвакуации

время публикации: 06:00 | последнее обновление: 06:00 блог версия для печати фото
В Амоне. 31 января 2017 года

Рано утром в среду, 1 февраля, несколько десятков сотрудников полиции вошли на территорию форпоста Амона и обошли поселок. Группа молодых людей, активистов поселенческого движения, пытаются блокировать доступ в Амону.

Накануне армия и полиция начали подготовку к эвакуации жителей Амоны. На дорогах, ведущих к форпосту, были развернуты блокпосты.

Сотрудники спецподразделения полиции ЯСАМ, несущие дежурство на блокопостах, получили приказ пропускать в Амону только местных жителей.

Местный совет округа Биньямин разослал жителям сообщения с перечнем дорог, которые будут перекрыты. Согласно этому сообщению, на одном из участков шоссе №60 будет запрещено движение частного транспорта. Исключение будет сделано для жителей поселений Офра, Амона, Гиват Асаф, Бейт-Эль. Для того, чтобы проехать через блокпосты жителям перечисленных населенных пунктов надо будет предъявить удостоверение личности.

Ранее у въезда на территорию форпоста Амона было вывешено распоряжение о выселении жителей. Согласно этому документу, они должны покинуть свои дома не позднее, чем через 48 часов. "Через 48 часов с момента публикации этого распоряжения, вход на указанную территорию, а также нахождение там будет запрещено. Владелец любого имущества обязан удалить его с указанной территории не позднее, чем через 48 часов.

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