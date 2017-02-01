1 февраля 2017 г.
последняя новость: 13:27
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Эвакуация Амоны: легко ранена полицейская, пограничник отказался исполнять приказ

время публикации: 13:27 | последнее обновление: 13:30 блог версия для печати

Продолжается эвакуация форпоста Амона в Самарии. Несмотря на заявления о ненасильственном сопротивлении, между сотрудниками правоохранительных органов и защитниками поселка возникли столкновения.

- "Закрытый сад-2": эвакуация форпоста Амона. Фоторепортаж

Одна из сотрудниц полиции была легко ранены брошенным в нее предметом. Ей оказана необходимая медицинская помощь на месте происшествия.

Поступила информация о том, что один из сотрудников пограничной полиции отказался исполнять приказ, активисты поселенческого движения приветствовали его отказ.

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