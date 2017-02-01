Эвакуация Амоны: легко ранена полицейская, пограничник отказался исполнять приказ

Продолжается эвакуация форпоста Амона в Самарии. Несмотря на заявления о ненасильственном сопротивлении, между сотрудниками правоохранительных органов и защитниками поселка возникли столкновения.

- "Закрытый сад-2": эвакуация форпоста Амона. Фоторепортаж

Одна из сотрудниц полиции была легко ранены брошенным в нее предметом. Ей оказана необходимая медицинская помощь на месте происшествия.

Поступила информация о том, что один из сотрудников пограничной полиции отказался исполнять приказ, активисты поселенческого движения приветствовали его отказ.