Полиция: при эвакуации Амоны пострадали 16 сотрудников правоохранительных органов

По состоянию на 16:00, в общей сложности, не менее 15 сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения и травмы во время операции по эвакуации форпоста Амона, сообщает пресс-служба полиции. Еще один полицейский получил травмы средней тяжести.

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В официальном сообщении сказано, что в иерусалимские больницы "Адаса Ар а-Цофим" и "Адаса Эйн-Карем" доставлены 11 полицейских, которые были травмированы брошенными в них камнями, бутылками и другими предметами, а также пострадали в результате распыления вредных химических веществ.

Подтверждено задержание семи участников беспорядков. Около 200 активистов были выдворены силой за пределы Амоны и посажены в автобус.

Пока эвакуированы 12 семей, в том числе около 40 детей.