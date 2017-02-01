1 февраля 2017 г.
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Полиция: при эвакуации Амоны пострадали 16 сотрудников правоохранительных органов

время публикации: 16:03 | последнее обновление: 16:45 блог версия для печати фото
Полиция: при эвакуации Амоны пострадали 15 сотрудников правоохранительных органов

По состоянию на 16:00, в общей сложности, не менее 15 сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения и травмы во время операции по эвакуации форпоста Амона, сообщает пресс-служба полиции. Еще один полицейский получил травмы средней тяжести.

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В официальном сообщении сказано, что в иерусалимские больницы "Адаса Ар а-Цофим" и "Адаса Эйн-Карем" доставлены 11 полицейских, которые были травмированы брошенными в них камнями, бутылками и другими предметами, а также пострадали в результате распыления вредных химических веществ.

Подтверждено задержание семи участников беспорядков. Около 200 активистов были выдворены силой за пределы Амоны и посажены в автобус.

Пока эвакуированы 12 семей, в том числе около 40 детей.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 февраля 2017 г.
Принудительная эвакуация жителей Амоны. Хронология событий







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Среда, 1 февраля 2017 г.
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