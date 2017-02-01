"Закрытый сад-2": завершается подготовка к демонтажу Амоны

Утром в среду, 1 февраля, армия и полиция завершают подготовку к демонтажу форпоста Амона. По сообщению радиостанции "Решет Бет", все шоссе, ведущие к населенному пункту блокированы, чтобы преградить доступ на территорию форпоста активистам, которые намерены оказать сопротивление силам безопасности. Проезд разрешается лишь местным жителям, а также лицам, находящимся при исполнении служебных обязанностей: военным, медикам, журналистам. При помощи тяжелой военной техники армия изолировала Амону, и военнослужащие обеспечивают безопасность операции по выселению жителей.

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По различным сведениям, к проведению операции привлечены от шести до восьми батальонов ЦАХАЛа. В пресс-службе армии отказались предоставить какую-либо информацию по поводу подготовки к демонтажу Амоны. "Мы не сообщаем подробностей планов оперативных мероприятий", – передали редакции NEWSru.co.il в пресс-службе ЦАХАЛа.

Эвакуацию жителей будут осуществлять сотрудники спецназа полиции (ЯСАМ). Операция по демонтажу Амоны получила названия "Закрытый сад-2".

Несмотря на усилия сил безопасности, в ночные часы в Амону проникли несколько десятков активистов. В настоящий момент в Амоне помимо жителей находятся около тысячи поселенцев и их сторонников.

На протяжении ночи среди жителей Амоны циркулировала информация, согласно которой эвакуация начнется с рассветом. Аналогичные сведения были опубликованы официальными источниками в районном совете Биньямин.

Радиостанция "Решет Бет" сообщает, что примерно в 7:00 началось движение солдат и сотрудников полиции в сторону форпоста. Поселенцы подожгли автомобильные покрышки и установили самодельные блокпосты на подходах к Амоне. Ранее сообщалось, что полицейские уже находятся на территории форпоста, однако, по сообщению "Решет Бет", позднее эти сведения были опровергнуты.

В ночные часы активисты, находящиеся на территории форпоста, получили последний инструктаж от руководителей штаба по защите Амоны. Согласно инструкциям, никто из жителей не покинет дома добровольно и силам безопасности будет оказано пассивное сопротивление, однако поселенцы получили однозначное распоряжение воздержаться от насилия. В случае задержания, молодым людям предписано не отвечать на вопросы, а добиваться встречи с адвокатами из правозащитной организации "Хонену".

В свою очередь, источники в полиции, слова которых цитирует портал Ynet, заявляют, что намерены также по возможности избегать применения силы.

В ночные часы представители штаба по защите Амоны обратились в Высший суд справедливости (БАГАЦ) с просьбой отложить выселение до того момента, когда суд вынесет постановление по поводу соглашения между жителями и правительством. Глава Верховного суда Мирьям Наор отклонила апелляцию.

Накануне у въезда на территорию форпоста Амона было вывешено распоряжение о выселении жителей. Согласно этому документу, они должны покинуть свои дома не позднее, чем через двое суток: "Через 48 часов с момента публикации этого распоряжения, вход на указанную территорию, а также нахождение там будет запрещено. Владелец любого имущества обязан удалить его с указанной территории не позднее, чем через 48 часов".

Отметим, что в течение последних недель в поселке Офра, расположенном рядом с Амоной, ведутся работы по установке новых "караванов".

Израильские СМИ подробно освещают ожидающуюся эвакуацию жителей Амоны. Газеты "Маарив а-Шавуа" и The Jerusalem Post опубликовали материалы под одинаковым заголовком "Судный день Амоны".

Отметим, что в 2006 году разрушение 18 домов в Амоне также было осуществлено 1 февраля.





