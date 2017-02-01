Авигдор Либерман и лидеры оппозиции прокомментировали эвакуацию Амоны

Министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман побывал 1 февраля в Ариэле, где встретился с мэром Эли Швиро, заместителем мэра Павлом Полевым (НДИ) и депутатами городского совета.

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В ходе визита глава оборонного ведомства, говоря об эвакуации Амоны, отметил, что его сердце с поселенцами. Он сказал, что сострадание и сочувствие их тихому протесту совершенно естественно. В демократическом государстве это является их базовым правом. Министр также выразил надежду, что акции протеста не выйдут за рамки закона. По словам лидера НДИ, даже проиграв один бой можно выиграть войну (ранее аналогичное заявление сделал министр просвещения, лидер "Байт Иегуди" Нафтали Беннет).

Авигдор Либерман сообщил о втором этапе выдачи разрешений на строительство в Иудее и Самарии, указав, что в общей сложности утвердил в течение последних двух недель строительство 5700 единиц жилья в Иудее и Самарии. Возведение 3600 из них может начаться незамедлительно, а 2100 находятся на последних стадиях планирования.

Комментарий лидеров "Сионистского лагеря"

Лидер парламентской оппозиции, председатель "Сионистского лагеря" Ицхак Герцог заявил: "Понимаю боль семей, которых выселяют из их домов. Это тяжелый день. Призываю поселенцев в Амоне проявить выдержку и уважать решение суда. Силы безопасности выполняют свою работу и никто не имеет права поднять руку на полицейских и солдат. Я призываю и силы безопасности проявить максимальную выдержку, терпение по отношению к выселяемым. Надо сделать все возможное, чтобы эвакуация была проведена спокойно и без пострадавших".

Ципи Ливни, лидер партии "А-Тнуа, "Сионистский лагерь": "Выселение людей из их домов, это больно и тяжело. Но день, в который государство Израиль действует ради соблюдения закона, – никогда не станет "черным днем в истории сионизма", как заявили некоторые. Важно очень и то, чтобы этот день не стал "черным" для сотрудников сил безопасности, участвующих а эвакуации".